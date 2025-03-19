Режисер і співзасновник "Вавилон 13" Володимир Тихий в ефірі 24 Каналу розповів, що у команди є багато зйомок від першої особи із захисниками. Вони хотіли створити ілюзію присутності людини з нашого часу в минулому.

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Тож обрали такий аспект: як до Революції Гідності ставиться молодь, яка зараз воює за Україну.

Хто став героями подкастів

Це були історії, записані раніше, а деякі сцени знімали спільно з двома бригадами – 112 ТрО та 114 ТрО. У результаті вдалося записати близько 20 інтерв'ю з хлопцями та дівчатами.



"Спочатку це сприймалося як документування спогадів і вражень молодих людей. Тепер цей матеріал цінний для усвідомлення того, як ми змінюємося тут і зараз. Записам уже півтора року, ці хлопці й дівчата продовжують воювати. Вони отримували поранення, але залишаються в строю та захищають Україну, попри те, що їхні бригади воюють на найскладніших напрямках", – розповів Володимир Тихий.

Він зазначив, що через певний час команда ще раз зв'язалася із захисниками й попросила їх поділитися теперішнім досвідом.

Хтось втратив око. Один із героїв був у комі кілька днів після важкого поранення. Але вони відновилися, повернулися й залишаються принциповими захисниками України. Це важливо усвідомити: наші молодші брати й сестри роблять усе, щоб ця війна завершилася перемогою – і, можливо, назавжди,

– сказав Тихий.

Він зазначив, що для молоді Майдан – це історичний факт. Вони виросли в незалежній Україні, для них вона завжди була і є. Їхня оцінка Майдану не піддається сумніву, і жодні спроби її змінити, жодна проросійська пропаганда не мають на них впливу.

"Вони відразу розпізнають людей, які поширюють наративи "без Майдану не було б війни" або інші російські меседжі. Для них такі люди – чужі. Вони говорять "парєбрік" – і це одразу дає зрозуміти, що вони іншої крові", – зазначив Тихий.

Історії людей – важливі

Він додав, що "Вавилон 13" прагнув зрозуміти, через що пройшли ці люди, з чим стикалися. Дехто був присутній на Майдані, хтось зміг туди приїхати, у когось на Майдан їздили батьки.

Один хлопець жив у маленькому містечку. Якось вони з друзями знайшли в батька сатиричні наліпки на Віктора Януковича. Ввечері поклеїли їх по місту – і їх зловили. Потім батька викликали в поліцію, у нього були неприємності. Він був майданівцем, повернувшись додому, сказав синові, що пишається ним.

Ці особисті спогади дуже цінні, адже вони – частина нашої ідентичності. Є офіційна, історична частина Майдану, а є люди, які пронесли його в собі як частину власного життя. Вони виросли з цією історією, і для них це природний етап становлення України як держави,

– підсумував Тихий.

Нагадаємо, "Майдан Подорож у часі" – це повнометражний фільм про захисника України, який на момент Майдану був школярем початкових класів. У 2023 році він отримав поранення й опинився в комі. Його евакуюють спочатку до стабілізаційного пункту, а потім – до госпіталю в Дніпрі.

Під час цієї подорожі герой переживає концентрований досвід трьох місяців Революції Гідності й осмислює шлях, який пройшла Україна у своїй історії спротиву.