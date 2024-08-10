Сериал "Ханна Монтана" выходил в 2000-х годах. Актеры, которые полюбились поклонникам, уже давно не дети, поэтому изменились. Как сейчас выглядят самые яркие герои сериала, узнавайте в материале Кино 24.
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Как изменились актеры сериала "Ханна Монтана"
Майли Сайрус – Майли Стюарт
Майли Сайрус / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма певицы
Эмили Осмент – Лили Траскотт
Эмили Осмент / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма певицы
Митчел Муссо – Оливер Окен
Митчел Муссо / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актера
Джейсон Эрлз – Джексон Стюарт
Джейсон Эрлз / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актера
Билли Сайрус – Робби Стюарт
Билли Сайрус / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма музыканта
О чем сериал "Ханна Монтана"
В сериале рассказывается о девушке, по имени Майли Стюарт. На первый взгляд, она кажется обычной школьницей, однако имеет секрет, который скрывает от всего мира. Дело в том, что главная героиня – популярная певица Ханна Монтана, которую обожают миллионы. Майли не хочет отличаться от других, поэтому скрывает свою звездность.
"Ханна Монтана": смотрите онлайн трейлер сериала
Согласятся, что некоторых актеров сериала трудно узнать. Кто-то просто вырос, а кто-то кардинально сменил имидж. Эти герои сделали незабываемое детство многим людям, поэтому интересно посмотреть, как они выглядят сейчас.