Серіал "Ханна Монтана" виходив у 2000-х роках. Актори, які полюбилися шанувальникам, вже давно не діти, тому змінилися. Як зараз виглядають найяскравіші герої серіалу, дізнавайтеся у матеріалі Кіно 24.
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Як змінилися актори серіалу "Ханна Монтана"
Майлі Сайрус – Майлі Стюарт
Майлі Сайрус / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму співачки
Емілі Осмент – Лілі Траскотт
Емілі Осмент / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму співачки
Мітчел Муссо – Олівер Окен
Мітчел Муссо / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму актора
Джейсон Ерлз – Джексон Стюарт
Джейсон Ерлз / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму актора
Біллі Сайрус – Роббі Стюарт
Біллі Сайрус / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму музиканта
Про що серіал "Ханна Монтана"
У серіалі розповідається про дівчину, на ім'я Майлі Стюарт. На перший погляд, вона видається звичайною школяркою, однак має секрет, який приховує від всього світу. Річ у тім, що головна героїня – популярна співачка Ханна Монтана, яку обожнюють мільйони. Майлі не хоче відрізнятися від інших, тому приховує свою зірковість.
"Ханна Монтана": дивіться онлайн трейлер серіалу
Погодяться, що деяких акторів серіалу важко впізнати. Хтось просто виріс, а хтось кардинально змінив імідж. Ці герої зробили незабутнє дитинство багатьом людям, тож цікаво подивитися, як вони виглядають зараз.