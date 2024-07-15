4 лучших аниме, которые захочется посмотреть до последней серии

Аниме зародилось в Японии, а впоследствии распространилось по миру. Такие анимационные фильмы нашли своих поклонников и до сих пор остаются популярными в определенных кругах. Люди даже образуют комьюнити для любителей этого жанра.

За годы появилось много аниме, которые стоят внимания зрителей. Редакция Кино 24 расскажет, что нужно посмотреть, если вы как раз ищете интересный анимационный фильм.

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"Ван Пис"

Рейтинг IMDb: 9.0

Главный герой аниме – пират Луффи, который отправляется на поиски сокровища Ван Пис. Вместе с ним в путешествие идут Пираты Соломенской Шляпы. Впереди у команды много вызовов и препятствий. Сначала они наталкиваются на Капитана Багги, силу которого очень сложно побороть.

"Ван Пис": смотрите онлайн трейлер аниме

"Атака на титанов"

Рейтинг IMDb: 9.1

В этом аниме показан мир во времена псевдосредневековья. Народ пытается выжить, поскольку на него постоянно нападают существа, которые похожи на людей, – их называют титанами. С великанами очень сложно справиться, однако в борьбу вступает отряд скаутов, который состоит из отважных и мужественных воинов.

"Атака на титанов": смотрите онлайн трейлер аниме

"Наруто"

Рейтинг IMDb: 8.4

В аниме рассказывается о парне-сироте, которого зовут Наруто. Он живет в поселении ниндзя и не может найти общий язык с людьми. Главного героя всегда обижают и называют неудачником. Наруто хочет показать, на что он способен, и получить уважение от окружающих, поэтому стремится управлять поселком.

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"Наруто": смотрите онлайн трейлер аниме

"Аватар: Последний защитник"

Рейтинг IMDb: 7.2

События фильма происходят в мире, где есть четыре Нации: Огонь, Вода, Воздух и Земля. Каждая из них имеет своего руководителя, то есть мага. Все стихии может покорить единственный человек – Аватар, который является Властелином мира. Как-то на долю одного парня выпадает важная миссия – спасти свой мир от власти и жестокости Огня.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер аниме

Надеемся, что среди наших читателей есть поклонники аниме. Выбирайте, что будете смотреть в ближайшее время!