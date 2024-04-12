Кино 24 собрал 3 интересные фильмы в жанре детектив, которые вышли на экраны в этом или прошлом году. Они высоко оценены критиками и зрителями.

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"Поздравляю, это убийство"

Индийский фильм понравится тем, кто любит детективы с вкраплениями комедии. Лента рассказывает о загадочном убийстве, что происходило в роскошном особняке. Под подозрение попал влиятельный бизнесмен Мубарак, которого сопровождает красавица-жена. Перед ловким следователем стоит задача раскрыть тайны одного из клубов в Нью-Дели и найти убийцу.

"Приветствую, это убийство": смотрите трейлер онлайн

"Призраки в Венеции"

Последняя экранизация малоизвестного мистического романа Агаты Кристи "Вечеринка на Хэллоуин" не могла не попасть в эту подборку. Сюжет переносит зрителей в Венецию послевоенных времен. Знаменитый детектив Эркюль Пуаро вышел на пенсию и берется только за самые интересные дела. Его приглашают на вечеринку, после которой происходит спиритический сеанс. Один человек умирает, поэтому Пуаро приходится браться за расследование.

"Призраки в Венеции": смотрите трейлер онлайн

"Анатомия падения"

"Анатомия падения" – это французский криминальный и детективный триллер режиссера Жюстин Трие. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Канском фестивале и победил на Оскаре в одной из номинаций. Лента рассказывает о писательнице Сандре, которую обвинили в убийстве ее мужа. Свидетель трагедии – ее незрячий сын, который часто замечал ссоры родителей. В зале суда размышляют над главным вопросом: толкнули мужчину из окна, или он сам решил прыгнуть.

"Анатомия падения": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте ленту, которая понравилась вам больше всего. И готовьтесь к удачному вечеру за просмотром интересного фильма.

