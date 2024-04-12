Кіно 24 зібрав 3 цікаві фільми у жанрі детектив, які вийшли на екрани цього або минулого року. Вони високо оцінені критиками та глядачами.

Дивіться також Незабутні емоції: 3 серіали про казино, які підігріють жагу до перемоги

"Вітаю, це вбивство"

Індійський фільм сподобається тим, хто любить детективи з вкрапленнями комедії. Стрічка розповідає про загадкове вбивство, що відбувалося у розкішному особняку. Під підозру потрапив впливовий бізнесмен Мубарак, якого супроводжує красуня-дружина. Перед спритним слідчим стоїть завдання розкрити таємниці одного з клубів у Нью-Делі та знайти вбивцю.

"Вітаю, це вбивство": дивіться трейлер онлайн

"Привиди у Венеції"

Остання екранізація маловідомого містичного роману Агати Крісті "Вечірка на Гелловін" не могла не потрапити у цю добірку. Сюжет переносить глядачів у Венецію повоєнних часів. Знаменитий детектив Еркюль Пуаро вийшов на пенсію та береться лише за найцікавіші справи. Його запрошують на вечірку, після якої відбувається спіритичний сеанс. Одна людина помирає, тому Пуаро доводиться братися за розслідування.

"Привиди у Венеції": дивіться трейлер онлайн

"Анатомія падіння"

"Анатомія падіння" – це французький кримінальний і детективний трилер режисерки Жюстін Тріє. Фільм отримав Золоту пальмову гілку на Каннському фестивалі та переміг на Оскарі в одній з номінацій. Стрічка розповідає про письменницю Сандру, яку звинуватили у вбивстві її чоловіка. Свідок трагедії – її незрячий син, який часто помічав сварки батьків. У залі суду роздумують над головним запитанням: штовхнули чоловіка з вікна, чи він сам вирішив стрибнути.

"Анатомія падіння": дивіться трейлер онлайн

Обирайте стрічку, яка сподобалась вам найбільше. Та готуйтесь до вдалого вечора за переглядом цікавого фільму.

