Четвертая фаза киновселенной Marvel: список всех фильмов с датой премьеры

Четвертая фаза киновселенной Marvel (Marvel Cinematic Universe: Phase Four) – фильмы и сериалы, выпущенные студией Marvel по мотивам персонажей, которые появляются в публикациях Marvel Comics. Четвертый этап объединяют все постановки Marvel Studios, которые должны выйти с 2021 по 2023 год

"Мстители: финал" завершил сагу из 22 фильмов. История началась в 2008 году с "Железного человека". С тех пор мы видим, как появляются новые герои, как развивается сюжетная линия "старых" персонажей и восхищаемся их актерским мастерством.

До фестиваля поп-культуры Comic-Con в 2019 году, который проходит в городе Сан-Диего, представители Marvel не рассекречивали даты выходов следующих фильмов. Поэтому в 2019 году студия впервые не просто подтвердила даты выхода новых фильмов на несколько лет вперед, – но и обнародовала новые заголовки для многих будущих продолжений историй героев киновселенной.

Список всех фильмов Четвертой Фазы Киновселенной Marvel

"Черная вдова"

Премьера: 9 июля 2021

Статус: на этапе постпродукции

Режиссер: Кейт Шортленд, первая женщина-режиссер, создавшая супергеройский фильм Marvel

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Рейчел Вайс, Флоренс Пью, О. Т. Фагбенли, Дэвид Гарбор

Оригинальное название: Black Widow

Что известно сегодня: кинокомпания Marvel готовится к феерической премьере года – релизу ленты "Черная вдова". И зрителей точно ждет увлекательный экшен с драматическими воспоминаниями о прошлом Наташи Романовой. События фильма будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel. По сюжету Наташа Романова вынуждена будет вспомнить свое прошлое и отправиться к месту своих тренировок – "Красной комнаты". Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. Всем грозит опасность, поэтому Черная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она.

"Черная вдова", 2021: смотрите видео

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

3 сентября 2021 годана этапе постпродукцииДестин Дэниел КреттонСиму Лью, Тони Люн, Аквафина, Мишель Ео, Фала Чен, Ронни ЧиенгShang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Что известно сегодня: Marvel пополнится новыми персонажами в 4 фазе киновселенной. Сейчас к выходу готовится фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" с азиатским супергероем, что точно поразит всех зрителей. Главный герой – искусный боец Шан-Чи, которого пытается завербовать террористическая организация "Десять колец". Оказывается, что ее главой является злодей Венву или же Мандарин – отец супергероя, который с детства учил его боевым искусствам, чтобы во взрослом возрасте сделать своим помощником.

"Шан-Чи и легенда десяти колец" 2021: смотрите видео

"Вечные"

5 ноября 2021 годана этапе постпродукцииХлои ЧжаоАнджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хаек, Кумейл Нанджиани, Джемма Чан, Кит ГерингтонEternals

Что известно сегодня: супергеройский экшн "Вечные" от Marvel Studios представляет новую невероятную команду супергероев киновселенной Marvel. Нам покажут эпическую историю, события которой происходят в течение нескольких тысячелетий и бессмертных героев, которые вынуждены выйти из тени, чтобы защитить человечество от древнейших врагов, Девиантов.

"Вечные" 2021: смотрите трейлер

"Человек-паук: Нет пути домой"

17 декабря 2021 годана этапе постпродукцииДжон УоттсВ ролях: Том Голланд, Зендея, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Бенедикт КамбербэтчSpider-Man: No Way Home

Что известно сегодня: Это один из самых ожидаемых фильмов 2021 года. В основном благодаря неподтвержденным слухам о мультивселенной и возвращении всех Питеров Паркеров из прошлых лент. Лента расскажет об обучении Питера Паркера в колледже после публичного разоблачения своего имени. Как рассказали авторы проекта журнала People, это будет история супергероя, которую еще никогда не экранизировали. Деталей сюжета пока не раскрывают.

Я так рад объявить новое название "Человека-паука 3". Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы задумали. С любовью из Атланты,

– отметил Том Холланд.

"Человек-паук: Нет пути домой" 2021: смотрите трейлер

"Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия"

25 марта 2022 годана этапе постпродукцииСэм РэймиБенедикт Камбербэтч, Элизабет ОлсенDoctor Strange in the Multiverse of Madness

Что известно сегодня: события нового фильма будут разворачиваться после того, что произошло в ленте "Мстители: завершение". Доктор Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) продолжит исследовать камень времени. Но старый приятель, ставший теперь врагом, пытается уничтожить Стрэнджа, вмешиваясь в его планы и заставляя его раскрыть свою злую сущность.

"Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия" 2022: смотрите трейлер

"Тор: Любовь и гром"

6 мая 2022 годана этапе постпродукцииТайка ВайтитиКрис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Кристиан БэйлThor: Love and Thunder

Что известно сегодня: Перед съемками новой части о супергерое, режиссер фильма Тайка Вайтити не отвечал на вопрос, вернется к Тору "боевой дух". Он лишь заметил, что хочет "продолжать менять ситуацию с Тором. Он такой интересный, когда постоянно меняется". Особую роль в фильме "Тор 4" играет Натали Портман. По неофициальным данным, ее героиня Джейн Фостер будет бороться с раком, а Тор будет искать способ спасти девушку.

"Тор: Любовь и гром" 2022: смотрите видео

"Черная Пантера: Ваканда навеки"

: 8 июля 2022 годана этапе подготовкиРайан КуглерДанай Гурира, Летиция Райт, Мартин ФриманBlack Panther: Wakanda Forever

Что известно сегодня: В августе 2020 года Куглер написал сценарий для "Черной пантеры 2", но 28 августа трагически умерла звезда Чедвик Боузман. Съемки должны были начаться в 2021 году, но никто в Marvel не знал о болезни Боузмана и теперь они не спешат со съемками. Кевин Файг объявил в декабре 2020 года, что роль Т'Чалли не будет переделана, и Куглер сегодня упорно работает над сценарием. Интригующее название фильма было рассекречено 3 мая 2021 года.

"Черная Пантера: Ваканда навеки" 2022: смотрите трейлер

"Марвелы"

11 ноября 2022 годана этапе производстваНиа ДакостаБри Ларсон, Иман Веллан, Тейона Пэррис, Зави ЭштонThe Marvels

Что известно сегодня: события фильма будут происходить в наши дни. В апреле 2020 года Disney назначала выход фильма на 8 июля 2022 года, эту дату студия ранее зарезервировала для безымянного фильма Marvel. В августе того же года Ниа Дакоста была нанята для постановки фильма. Джастин Кролл из Deadline Hollywood назвал это "еще одним знаком того, что Marvel продолжает разнообразить свои фильмы", так как Дакоста стала первой темнокожей женщиной, которую Marvel Studios пригласила в кресло режиссера.

"Марвелы" 2022 года: смотрите трейлер

"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

17 февраля 2023 годана этапе производстваПейтон РидПол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Майорс, Кэтрин НьютонAnt-Man and the Wasp: Quantumania

Что известно сегодня: Планы на третий фильм о Человеке-муравье были подтверждены в ноябре 2019 года. Лавнесс стал сценаристом в апреле 2020 года, производство картины началось во время пандемии коронавируса. В декабре 2020 года было официально объявлено название фильма и новых членов актерского состава.

"Человек-муравей и Оса: Квантомания" 2023: смотрите видео

"Стражи Галактики. Часть 3"

25 мая 2023 годана этапе производстваДжеймс ГаннКрис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Брэдли Купер, Вин Дизель, Дэйв Батиста, Элизабет Дебики, Пом Клементьев, Шон ГаннGuardians of the Galaxy. Part 3

Что известно сегодня: "Стражи Галактики 3" станет последним фильмом трилогии, рассказывающей о героях из космоса. "О планах снять этот фильм Джеймс Ганн говорил еще в 2014 году. Он написал сценарий, однако на этапе разработки проекта произошел скандал, связанный с провокационными сообщениями Ганна в соцсетях. Несмотря на то, что неосторожные высказывания были сделаны давно, Ганна уволили из проекта, оставив вместе с тем именно его сценарий", – комментирует "Планета Кино".

"Стражи Галактики. Часть 3": смотрите трейлер

"Фантастическая четверка"

пока неизвестнона этапе производстваДжон Уоттспока неизвестноFantastic Four

Что известно сегодня: Мы не много знаем о "Фантастической четверке", но все же некоторые детали есть. Джон Уоттс уже официально является режиссером картины, который до декабря 2021 года закончит работу над "Человеком-пауком: Нет пути домой" Вскоре после этого он сможет полностью сосредоточиться на фильме про первую семью Marvel. Также есть информация, что уже понемногу готовится сценарий и в конце года он уже будет готов.

"Фантастическая четверка": смотрите видео

"Блэйд"

пока неизвестнона этапе производствапока неизвестноМагершала АлиBlade

Что известно сегодня: Что касается "Блэйда", то известно, что Магершала Али сыграет главную роль, Стейси Осей-Куффур напишет сценарий, а режиссера пока ищут. Сейчас говорят о таких кандидатах: Реджина Кинг, Барри Дженкинс, Шака Кинг и Стивен Кейпл-младший. Тем не менее, официального заявления от Marvel на этот счет пока не было. Съемки проекта планируют на июль 2022 года, и поэтому ноябрь 2023 года кажется вполне очевидной датой для релиза картины.

"Блэйд": смотрите видео

"Капитан Америка 4"

пока неизвестнона этапе производствапока неизвестноЭнтони МакиCaptain America 4

Что известно сегодня: В апреле американское издание The Hollywoo d Reporter сообщило нам, что производство над фильмом "Капитан Америка 4" официально началось. Сценаристами кинокомикса выступят Малкольм Спеллман и Далан Массон, создатели "Сокола и Зимнего солдата", где Сэм Уилсон приобрел титул Капитана Америки, новый костюм и щит. Любые детали сюжета и подробности актерского состава сообщат позже.

"Капитан Америка 4": смотрите тизер

