Четверта фаза кіновсесвіту Marvel: список усіх фільмів із датою прем’єри

Четверта фаза кіновсесвіту Marvel (Marvel Cinematic Universe: Phase Four) – фільми та серіали, випущені студією Marvel за мотивами персонажів, які з’являються у публікаціях Marvel Comics. Четвертий етап об'єднують всі постановки Marvel Studios, які мають вийти з 2021 по 2023 рік

"Месники: Фінал" завершив сагу із 22 фільмів. Історія почалася у 2008 році із "Залізної людини". Відтоді ми бачимо, як з’являються нові герої, як розвивається сюжетна лінія "старих" персонажів та захоплюємося їхньою акторською майстерністю.

До фестивалю поп-культури Comic-Con у 2019 році, що проходить у місті Сан-Дієго, представники Marvel не розсекречували дати виходів наступних фільмів. Отож у 2019 році студія вперше не просто підтвердила дати виходу нових фільмів на декілька років вперед, – але й оприлюднила нові заголовки для багатьох майбутніх продовжень історій героїв кіновсесвіту.

Список усіх фільмів четвертої фази кіновсесвіту Marvel

"Чорна вдова"

Прем’єра: 9 липня 2021

Статус: на етапі постпродукції

Режисерка: Кейт Шортленд, перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм Marvel

В ролях: Скарлетт Йоганссон, Рейчел Вайс, Флоренс П'ю, О. Т. Фаґбенлі, Девід Гарбор

Оригінальна назва: Black Widow

Що відомо сьогодні: Кінокомпанія Marvel готується до феєричної прем'єри року – релізу стрічки "Чорна вдова". І на глядачів точно чекає захопливий екшен із драматичними спогадами про минуле Наташі Романової. Події фільму відбуватимуться після фільму "Перший месник: Протистояння". Це перша повнометражна стрічка 4 фази кіновсесвіту Marvel. За сюжетом Наташа Романова змушена буде пригадати своє минуле та вирушити до місця своїх тренувань – "Червоної кімнати". Виявиться, що її близькі були втягнуті до небезпечної змови. Всім загрожує небезпека, тому Чорна вдова допоможе їм та спробує знищити табір підготовки таких же безжальних вбивць, як вона.

"Чорна вдова", 2021: дивіться відео

"Шан-Чі і легенда десяти кілець"

Дестін Деніел Креттон

3 вересня 2021 рокуна етапі постпродукціїСіму Лью, Тоні Люн, Аквафіна, Мішель Єо, Фала Чен, Ронні ЧієнґShang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Що відомо сьогодні: Marvel поповниться новими персонажами у 4 фазі кіновсесвіту. Наразі до виходу готується фільм "Шан-Чі та легенда десяти кілець" з азіатським супергероєм, що точно вразить всіх глядачів. Головний герой – вправний боєць Шан-Чі, якого намагається завербувати терористична організація "Десять кілець". Виявляється, що її очільником є лиходій Венву або ж Мандарин – батько супергероя, який змалку навчав його бойових мистецтв, щоб у дорослому віці зробити своїм помічником.

"Шан-Чі і легенда десяти кілець" 2021: дивіться відео

"Вічні"

5 листопада 2021 рокуна етапі постпродукціїХлої ЧжаоАнджеліна Джолі, Річард Медден, Сальма Гаєк, Кумейл Нанджіані, Джемма Чан, Кіт ГерінґтонEternals

Що відомо сьогодні: Супергеройський екшн "Вічні" від Marvel Studios представляє нову неймовірну команду супергероїв кіновсесвіту Marvel. Нам покажуть епічну історію, події якої відбуваються протягом кількох тисячоліть та безсмертних героїв, які змушені вийти з тіні, аби захистити людство від найдавніших ворогів, Девіантів.

"Вічні" 2021: дивіться трейлер

"Людина-павук: Немає шляху додому"

17 грудня 2021 рокуна етапі постпродукціїДжон ВоттсТом Голланд, Зендея, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Маріса Томей, Бенедикт КамбербетчSpider-Man: No Way Home

Що відомо сьогодні: Це один з найбільш очікуваних фільмів 2021 року. В основному завдяки непідтвердженими чутками про мультивсесвіт та повернення всіх Пітерів Паркерів з минулих стрічок. Стрічка розкаже про навчання Пітера Паркера в коледжі після публічного викриття свого імені. Як розповіли автори проєкту журналу People, це буде історія супергероя, якої ще ніколи не екранізовували. Деталей сюжету поки не розкривають.

Я такий радий оголосити нову назву "Людини-павука 3". Не можу дочекатися, коли ви побачите, що ми задумали. З любов'ю з Атланти,

– зазначив Том Голланд.

"Людина-павук: Немає шляху додому" 2021: дивіться трейлер

"Доктор Стрендж і Мультивсесвіт божевілля"

25 березня 2022 рокуна етапі постпродукціїСем РейміБенедикт Камбербетч, Елізабет ОлсенDoctor Strange in the Multiverse of Madness

Що відомо сьогодні: Події нового фільму розгортатимуться після того, що сталося у стрічці "Месники: Завершення". Доктор Стівен Стрендж (Бенедикт Камбербетч) продовжить досліджувати Камінь Часу. Але старий приятель, що став тепер ворогом, намагається знищити Стренджа, вмішуючись у його плани та змушуючи його розкрити свою злу сутність.

"Доктор Стрендж і Мультивсесвіт божевілля" 2022: дивіться трейлер

"Тор: Кохання та грім"

6 травня 2022 рокуна етапі постпродукціїТайка ВайтітіКріс Гемсворт, Наталі Портман, Тесса Томпсон, Крістіан БейлThor: Love and Thunder

Що відомо сьогодні: Перед зйомками нової частини про супергероя, режисер фільму Тайка Вайтіті не відповідав на запитання, чи повернеться до Тора "бойовий дух". Він лише зауважив, що хоче "продовжувати змінювати ситуацію з Тором. Він такий цікавий, коли постійно змінюється". Особливу роль у фільмі "Тор 4" відіграє Наталі Портман. За неофіційними даними, її героїня Джейн Фостер буде боротись із раком, а Тор шукатиме спосіб врятувати дівчину.

"Тор: Кохання та грім" 2022: дивіться відео

"Чорна Пантера: Ваканда навіки"

8 липня 2022 рокуна етапі підготовкиРаян КуглерДанай Гуріра, Летиція Райт, Мартін ФріманBlack Panther: Wakanda Forever

Що відомо сьогодні: У серпні 2020 року Куглер написав сценарій для "Чорної пантери 2", але 28 серпня трагічно померла зірка Чедвік Боузман. Зйомки мали початися у 2021 році, але ніхто в Marvel не знав про хворобу Боузман і тепер вони не поспішають з фільмуванням. Кевін Файг оголосив в грудні 2020 року, що роль Т'Чаллі не буде перероблена, і Куглер сьогодні наполегливо працює над сценарієм. Інтригуючу назву фільму було розсекречено 3 травня 2021 року.

"Чорна Пантера: Ваканда навіки" 2022: дивіться трейлер

"Марвели"

11 листопада 2022 рокуна етапі виробництваНіа ДакостаБрі Ларсон, Іман Веллан, Тейона Перріс, Заві ЕштонThe Marvels

Що відомо сьогодні: Події фільму відбуватимуться в наші дні. У квітні 2020 року Disney призначала вихід фільму на 8 липня 2022 року, цю дату студія раніше зарезервувала для безіменного фільму Marvel. У серпні того ж року Ніа Дакоста була найнята для постановки фільму. Джастін Кролл з Deadline Hollywood назвав це "ще одним знаком того, що Marvel продовжує урізноманітнити свої фільми", так як Дакоста стала першою темношкірою жінкою, яку Marvel Studios запросила в крісло режисерки.

"Марвели" 2022 року: дивіться трейлер

"Людина-мураха і Оса: Квантоманія"

17 лютого 2023 рокуна етапі виробництваПейтон РідПол Радд, Еванджелін Ліллі, Майкл Дуглас, Мішель Пфайффер, Джонатан Майорс, Кетрін НьютонAnt-Man and the Wasp: Quantumania

Що відомо сьогодні: Плани на третій фільм про Людину-мураху були підтверджені в листопаді 2019 року. Лавнесс став сценаристом в квітні 2020 року, виробництво картини почалося під час пандемії коронавірусу. У грудні 2020 року було офіційно оголошено назву фільму і нових членів акторського складу.

"Людина-мураха і Оса: Квантоманія" 2023: дивіться відео

"Вартові Галактики. Частина 3"

25 травня 2023 рокуна етапі виробництваДжеймс ГаннКріс Пратт, Карен Гіллан, Зої Салдана, Бредлі Купер, Він Дізель, Дейв Батіста, Елізабет Дебікі, Пом Клементьєв, Шон ГаннGuardians of the Galaxy. Part 3

Що відомо сьогодні: "Вартові Галактики 3" стане останнім фільмом трилогії, яка розповідає про героїв із космосу. "Про плани зняти цей фільм Джеймс Ганн говорив ще у 2014 році. Він написав сценарій, проте на етапі розробки проекту відбувся скандал, пов'язаний з провокаційними дописами Ганна у соцмережах. Попри те, що необережні висловлювання були зроблені давно, Ганна звільнили з проекту, залишивши разом із тим саме його сценарій", – коментує "Планета Кіно".

"Вартові Галактики. Частина 3": дивіться трейлер

"Фантастична четвірка"

поки невідомона етапі виробництваДжон Воттспоки невідомоFantastic Four

Що відомо сьогодні: Ми не багато знаємо про "Фантастичну четвірку", але все ж деякі деталі є. Джон Воттс вже офіційно є режисером стрічки, який до грудня 2021 року закінчить роботу над "Людиною-павуком: Немає шляху додому" Незабаром після цього він зможе повністю зосередитися на фільмі про першу сім'ю Marvel. Також є інформація, що вже потрохи готується сценарій і наприкінці року він вже буде готовий.

"Фантастична четвірка": дивіться відео

"Блейд"

Прем’єра: поки невідомо

Статус: на етапі виробництва

Режисер: поки невідомо

В ролях: Магершала Алі

Оригінальна назва: Blade

Що відомо сьогодні: Що стосується "Блейда", то відомо, що Магершала Алі зіграє головну роль, Стейсі Осей-Куффур напише сценарій, а режисера поки шукають. Наразі говорять про таких кандидатів: Реджина Кінг, Баррі Дженкінс, Шака Кінг і Стівен Кейпл-молодший. Проте, офіційної заяви від Marvel щодо цього поки не було. Зйомки проєкту планують на липень 2022 року, і тому листопад 2023 року здається цілком очевидною датою для релізу картини.

"Блейд": дивіться відео

"Капітан Америка 4"

Прем’єра: поки невідомо

Статус: на етапі виробництва

Режисер: поки невідомо

В ролях: Ентоні Макі

Оригінальна назва: Captain America 4

Що відомо сьогодні: У квітні американське видання The Hollywoo d Reporter повідомило нам, що виробництво над фільмом "Капітан Америка 4" офіційно почалося. Сценаристами кінокоміксу виступлять Малкольм Спеллмані Далан Массон, творці "Сокола і Зимового солдата", де Сем Вілсон придбав титул Капітана Америки, новий костюм і щит. Будь-які деталі сюжету і подробиці акторського складу повідомлять згодом.

"Капітан Америка 4": дивіться тизер

