"Власть пса" или "Дюна": какой фильм получил больше всего номинаций на Оскаре-2022
Американская киноакадемия сегодня, 8 февраля, объявила номинантов на Оскар-2022. Лидером по количеству номинаций стал вестерн "Власть пса". "Дюна" Дени Вильнева заняла второе место. Об этих и других лентах читайте ниже.
Картина "Власть пса" будет соревноваться в 12 категориях, а "Дюна" – в 10. Третье место между собой разделили романтический музыкальный фильм режиссера Стивена Спилберга "Вестсайдская история" и британская драма "Белфаст" (7), сообщает 24 канал.
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Что известно о номинантах на Оскар-2022: обзор фильмов
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Власть пса / The Power of the Dog
Драматический вестерн "Власть пса", в котором главную роль сыграл Бенедикт Камбербетч, прозвучал в следующих номинациях:
- "Лучший фильм";
- "Лучший режиссер" (Джейн Кампион);
- "Лучшая мужская роль" (Бенедикт Камбербетч);
- "Лучшая актриса второго плана" (Кирстен Данст);
- "Лучший актер второго плана" (Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи);
- "Лучший звук";
- "Лучшая оригинальная музыка";
- "Лучший адаптированный сценарий";
- "Лучший монтаж";
- "Лучшая операторская работа";
- "Лучшая работа художника-постановщика".
Что известно о фильме
По информации Netflix, деспотичный, однако харизматичный фермер объявляет войну новой жене брата и ее сыну-подростку и издевается над ними, пока наружу не выходит одна давняя тайна.
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Дюна / Dune
Одну из самых громких премьер 2021 года (с Тимоти Шаламе в главной роли) номинировали в следующих категориях:
- "Лучший фильм"
- "Лучшие костюмы"
- "Лучший макияж и прически"
- "Лучший звук"
- "Лучшая оригинальная музыка"
- "Лучший адаптированный сценарий"
- "Лучший монтаж"
- "Лучшие визуальные эффекты"
- "Лучшая операторская работа"
- "Лучшая работа художника-постановщика".
О чем рассказывает фильм
В центре событий – Пол Атрейдес, одаренный юноша, рожденный для большой судьбы, которая до сих пор была ему неизвестной. В фильме он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее семьи и своего народа.
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Вестсайдская история / West Side Story
Романтический музыкальный фильм режиссера Стивена Спилберга номинировали на Оскар-2022 в следующих категориях:
- "Лучший фильм"
- "Лучшая актриса второго плана" (Ариана Дебол)
- "Лучшие костюмы"
- "Лучший звук"
- "Лучшая операторская работа"
- "Лучшая работа художника-постановщика".
Сюжет картины
За основу сюжета фильма взяли бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты". Это фильм о влюбленной паре, которая находится в двух враждующих уличных бандах. Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести героев в Нью-Йорк 1957 года.
"Вестсайдская история": смотрите украинский трейлер
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Белфаст / Belfast
История о девятилетнем мальчике, по имени Бадди, получила также 7 номинаций на самую престижную премию Голливуда – Оскар-2022:
- "Лучший фильм";
- "Лучший режиссер" (Кеннет Брана);
- "Лучшая актриса второго плана" (Джуди Денч);
- "Лучший актер второго плана" (Киаран Хайндс);
- "Лучший звук";
- "Лучшая оригинальная песня" (Down to Joy);
- "Лучший оригинальный сценарий".
О чем рассказывает картина
События в фильме происходят в 1969 году. Полуавтобиографическая лента "Белфаст" рассказывает о жизни североирландской семьи рабочего класса и детстве их маленького сына во время беспорядков в Белфасте, Северной Ирландии, с 15 августа 1969 до начала 1970 года.
"Белфаст": смотрите трейлер