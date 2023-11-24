Далее вы найдете сразу несколько лент, которые прибавят в ваш вечер романтики и нежности. Выбирайте фильм, который станет саундтреком этой пятницы.

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"Последнее письмо от твоего любимого"

Год: 2021

Жанр: мелодрама

Эта романтическая лента снята на основе одноименного бестселлера английской писательницы Джоджо Мойес. По сюжету журналистка находит несколько любовных писем, датированных 1960-ми годами, и решает раскрыть секрет тайного романа. В то же время ей самой удается обрести любовь.

"Последнее письмо от твоего любимого": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Малкольм и Мари"

Год: 2021

Жанр: драма

В этом фильме актерским талантом вас покорит Зендея, сыгравшая роль девушки главного героя. Он – режиссер, после премьеры своего нового фильма вместе с любимой возвращается домой. Увеличение напряжения в этой паре и горькие признания заставляют их переосмыслить свои отношения.

"Малкольм и Мари": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сквозь мое окно"

Год: 2022

Жанр: мелодрама

Ракель уже давно влюблена в своего соседа, однако не решается признаться в этом. Ее чувства перерастают в нечто гораздо большее, когда парень, несмотря на сопротивление семьи, начинает соответствовать ей взаимностью.

"Сквозь мое окно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь как бестселлер"

Год: 2022

Жанр: комедия, мелодрама

Первый любовный роман молодого писателя Генри терпит крах в Великобритании, однако неожиданно становится настоящим бестселлером в Мексике. В Латинской Америке мужчину уже ждет толпа преданных поклонниц. Но потом Генри выясняет, что с его работой произошел скандальный случай "трудностей перевода" и вся ответственность за это на волшебной переводчице.

"Любовь как бестселлер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мое прекрасное несчастье"

Год: 2023

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Тревис – чемпион подпольных боев, привыкший побеждать на ринге. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда встречает скромную отличницу Эбби. На нее не действует дерзость и харизма Тревиса, однако парень уверен, что они созданы друг для друга. Однажды заключают пари: если Тревис победит сильного противника, то Эбби переедет к нему на месяц.

"Мое прекрасное несчастье": смотрите онлайн трейлер фильма