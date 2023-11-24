Далее вы найдете сразу несколько лент, которые прибавят в ваш вечер романтики и нежности. Выбирайте фильм, который станет саундтреком этой пятницы.
Не упустите О фильме "Мы были рекрутами", документалистике и художественном кино: интервью с Любомиром Левицким
"Последнее письмо от твоего любимого"
Год: 2021
Жанр: мелодрама
Эта романтическая лента снята на основе одноименного бестселлера английской писательницы Джоджо Мойес. По сюжету журналистка находит несколько любовных писем, датированных 1960-ми годами, и решает раскрыть секрет тайного романа. В то же время ей самой удается обрести любовь.
"Последнее письмо от твоего любимого": смотрите онлайн трейлер фильма
"Малкольм и Мари"
Год: 2021
Жанр: драма
В этом фильме актерским талантом вас покорит Зендея, сыгравшая роль девушки главного героя. Он – режиссер, после премьеры своего нового фильма вместе с любимой возвращается домой. Увеличение напряжения в этой паре и горькие признания заставляют их переосмыслить свои отношения.
"Малкольм и Мари": смотрите онлайн трейлер фильма
"Сквозь мое окно"
Год: 2022
Жанр: мелодрама
Ракель уже давно влюблена в своего соседа, однако не решается признаться в этом. Ее чувства перерастают в нечто гораздо большее, когда парень, несмотря на сопротивление семьи, начинает соответствовать ей взаимностью.
"Сквозь мое окно": смотрите онлайн трейлер фильма
"Любовь как бестселлер"
Год: 2022
Жанр: комедия, мелодрама
Первый любовный роман молодого писателя Генри терпит крах в Великобритании, однако неожиданно становится настоящим бестселлером в Мексике. В Латинской Америке мужчину уже ждет толпа преданных поклонниц. Но потом Генри выясняет, что с его работой произошел скандальный случай "трудностей перевода" и вся ответственность за это на волшебной переводчице.
"Любовь как бестселлер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мое прекрасное несчастье"
Год: 2023
Жанр: комедия, мелодрама, драма
Тревис – чемпион подпольных боев, привыкший побеждать на ринге. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда встречает скромную отличницу Эбби. На нее не действует дерзость и харизма Тревиса, однако парень уверен, что они созданы друг для друга. Однажды заключают пари: если Тревис победит сильного противника, то Эбби переедет к нему на месяц.
"Мое прекрасное несчастье": смотрите онлайн трейлер фильма