Далі ви знайдете одразу кілька стрічок, які додадуть у ваш вечір романтики та ніжності. Обирайте фільм, який стане саундтреком цієї п'ятниці.

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"Останній лист від твого коханого"

Рік: 2021

Жанр: мелодрама

Ця романтична стрічка знята на основі однойменного бестселера англійської письменниці Джоджо Мойєс. За сюжетом, журналістка знаходить кілька любовних листів, датованих 1960-ми роками, й вирішує розкрити секрет таємного роману. Водночас їй самій вдається знайти кохання.

"Останній лист від твого коханого": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Малкольм і Марі"

Рік: 2021

Жанр: драма

У цьому фільмі акторським талантом вас підкорить Зендея, яка зіграла роль дівчини головного героя. Він – режисер, який після прем'єри свого нового фільму разом з коханою повертається додому. Збільшення напруги у цій парі та гіркі зізнання змушують їх переосмислити свої стосунки.

"Малкольм і Марі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крізь моє вікно"

Рік: 2022

Жанр: мелодрама

Ракель вже давно закохана у свого сусіда, однак не наважується зізнатися у цьому. Її почуття переростають у щось значно більше, коли хлопець попри супротив родини починає відповідати їй взаємністю.

"Крізь моє вікно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання як бестселер"

Рік: 2022

Жанр: комедія, мелодрама

Перший любовний роман молодого письменника Генрі зазнає краху у Великій Британії, однак несподівано стає справжнім бестселером у Мексиці. У Латинській Америці в чоловіка вже чекає натовп відданих шанувальниць. Та згодом Генрі з'ясовує, що з його роботою стався скандальний випадок "труднощів перекладу" і вся відповідальність за це на чарівній перекладачці.

"Кохання як бестселер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моє прекрасне нещастя"

Рік: 2023

Жанр: комедія, мелодрама, драма

Тревіс – чемпіон підпільних боїв, який звик перемагати на рингу. Його життя перевертається з ніг на голову, коли зустрічає скромну відмінницю Еббі. На неї не діє зухвалість та харизма Тревіса, однак хлопець впевнений, що вони створені одне для одного. Одного разу укладають парі: якщо Тревіс переможе сильного супротивника, то Еббі переїде до нього на місяць.

"Моє прекрасне нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму