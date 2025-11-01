3 небанальных фильма, которые обязательно стоит посмотреть в последний месяц осени

С наступлением ноября приходит ощущение, что осень совсем скоро закончится. А вместе с ней уютная атмосфера опавших цветных листьев, яблочных пирогов, тыквенного латте и осенних фильмов.

Всегда важно наслаждаться каждой минутой жизни и ловить моменты. Поэтому в последний месяц осени 24 Канал рекомендует обратить внимание на небанальные атмосферные фильмы, что на полную погрузят в эту уютную пору года.

"Маленькая мама"

Год: 2021

Страна: Франция

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,4

8-летняя Нелли помогает родителям убрать дом после смерти бабушки. Девочка с восторгом изучает место, где когда-то жила ее мама, и исследует окрестности. Вдруг Нелли встречает в лесу девочку, которая очень на нее похожа. А ее имя такое же, как и у мамы Нелли.

"Мачеха"

Год: 1998

Страна: США

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6,8

Люк Гаррисон, который давно развелся с женой (с которой воспитывает двоих детей), решает познакомить своих отпрысков с новой избранницей Изабель. Но все это очень раздражает Джеки, его бывшую. Она не готова дружить с Изабель, а дети поддерживают мать и не идут на контакт с женщиной. Но в один момент все кардинально меняется.

"Бесподобный мистер Фокс"

Год: 2009

Страна: США, Великобритания

Жанр: комедия, мелодрама

Рейтинг IMDb: 7,9

Хитрый лис Фокс раньше обожал жить в свое удовольствие, но стал примерным семьянином, когда его возлюбленная забеременела. Со временем семья переехала в новую нору с видом на богатые фермы. Втайне от жены Лис хочет устроить очередное ограбление, но его авантюра идет не по плану.

