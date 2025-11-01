3 небанальні фільми, які обов'язково варто подивитися в останній місяць осені

З настанням листопада приходить відчуття, що осінь зовсім скоро закінчиться. А разом із нею затишна атмосфера опалого кольорового листя, яблучних пирогів, гарбузового лате й осінніх фільмів.

Завжди важливо насолоджуватись кожною хвилиною життя та ловити моменти. Тож в останній місяць осені 24 Канал рекомендує звернути увагу на небанальні атмосферні фільми, що на повну занурять у цю затишну пору року.

"Маленька мама"

Рік: 2021

Країна: Франція

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,4

8-річна Неллі допомагає батькам прибрати дім після смерті бабусі. Дівчинка із захватом вивчає місце, де колись жила її мама, та досліджує околиці. Раптом Неллі зустрічає в лісі дівчинку, яка дуже на неї схожа. А її ім'я таке саме, як і в мами Неллі.

"Маленька мама": дивіться трейлер онлайн

"Мачуха"

Рік: 1998

Країна: США

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6,8

Люк Гаррісон, який давно розлучився з дружиною (з якою виховує двох дітей), вирішує познайомити своїх нащадків з новою обраницею Ізабель. Та все це дуже дратує Джекі, його колишню. Вона не готова дружити з Ізабель, а діти підтримують матір та не йдуть на контакт з жінкою. Та в один момент все кардинально змінюється.

"Мачуха": дивіться трейлер онлайн

"Незрівнянний містер Фокс"

Рік: 2009

Країна: США, Велика Британія

Жанр: комедія, мелодрама

Рейтинг IMDb: 7,9

Хитрий лис Фокс раніше обожнював жити у своє задоволення, але став зразковим сім'янином, коли його кохана завагітніла. З часом сім'я переїхала у нову нору з видом на багаті ферми. Потай від дружини Лис хоче влаштувати чергове пограбування, але його авантюра йде не за планом.

"Незрівнянний містер Фокс": дивіться трейлер онлайн

У листопаді також вийде чимало нових серіалів. Зверніть увагу на найцікавіші з них.