Завжди важливо насолоджуватись кожною хвилиною життя та ловити моменти. Тож в останній місяць осені 24 Канал рекомендує звернути увагу на небанальні атмосферні фільми, що на повну занурять у цю затишну пору року.
"Маленька мама"
Рік: 2021
Країна: Франція
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 7,4
8-річна Неллі допомагає батькам прибрати дім після смерті бабусі. Дівчинка із захватом вивчає місце, де колись жила її мама, та досліджує околиці. Раптом Неллі зустрічає в лісі дівчинку, яка дуже на неї схожа. А її ім'я таке саме, як і в мами Неллі.
"Мачуха"
Рік: 1998
Країна: США
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,8
Люк Гаррісон, який давно розлучився з дружиною (з якою виховує двох дітей), вирішує познайомити своїх нащадків з новою обраницею Ізабель. Та все це дуже дратує Джекі, його колишню. Вона не готова дружити з Ізабель, а діти підтримують матір та не йдуть на контакт з жінкою. Та в один момент все кардинально змінюється.
"Незрівнянний містер Фокс"
Рік: 2009
Країна: США, Велика Британія
Жанр: комедія, мелодрама
Рейтинг IMDb: 7,9
Хитрий лис Фокс раніше обожнював жити у своє задоволення, але став зразковим сім'янином, коли його кохана завагітніла. З часом сім'я переїхала у нову нору з видом на багаті ферми. Потай від дружини Лис хоче влаштувати чергове пограбування, але його авантюра йде не за планом.
