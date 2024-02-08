В лидерах новинки 2024 года: 10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix

На Netflix уже появился обновленный недельный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов, которые просматривают в разных странах мира. В Украине в лидеры выбились новые ленты, которые презентовали в 2024 году.

Что интересно, в период с 29 января по 4 февраля украинцы смотрели разножанровые кинокартины, каждая из которых уже покорила миллионы зрителей в разных странах мира. Поэтому в списке, который опубликуем ниже, каждый найдет то, что нравится.

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Какие сериалы сейчас смотрят на Netflix в Украине

Вторую неделю подряд рейтинг сериалов возглавляет 6-серийная драма "Гризельда", основанная на реальных событиях. В ней рассказывается история Гризельды Бланко, которая переехала из Медельина в Майами, где стала "крестной матерью" местной наркоимперии.

"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала

Больше сериалов в рейтинге:

"Берлин", 1 сезон;

"Детектив Форст", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Бумажный дом", 1 сезон;

"Братья Сунь", 1 сезон;

"Александр Великий: Становление бога", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Бумажный дом", 3 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные фильмы на Netflix в Украине

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Среди фильмов, которые сейчас чаще всего просматривают украинцы на Netflix, есть новая лента для детей – "Орион и Темряк". По сюжету, мальчик с бурным воображением Орион противостоит своим страхам в незабываемом ночном путешествии с новым другом – огромным улыбающимся существом с именем Темряк.

"Орион и Темряк": смотрите онлайн трейлер фильма

Также сейчас смотрят:

"Взлет", 2024 год;

"Снежное сообщество", 2024 год;

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Секреты домашних животных", 2016 год;

"Человек из Торонто", 2022 год;

"Красное сообщение", 2021 год;

"Довбуш", 2023 год;

"Иллюзия безопасности", 2023 год;

"Щенячий патруль в кино", 2021 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix