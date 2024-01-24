10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, от которых нельзя оторваться

Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг популярнейших фильмов и сериалов в разных уголках мира. В Украине несколько недель держался в лидерах "Берлин", однако теперь он занимает второе место в рейтинге.

А вот среди фильмов уже вторую неделю подряд есть безоговорочный лидер – новый боевик "Взлет".

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Какие фильмы популярны сейчас на Netflix

"Взлет" – это история об опытной команде воров, которая готовится к чрезвычайно рискованному делу. Грабители планируют похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, летящего на высоте 12 километров.

"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме этого, сейчас в Украине смотрят:

"Снежное сообщество", 2024 год;

"Наблюдатель", 2022 год;

"Довбуш", 2023;

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Иллюзия безопасности", 2023 год;

"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня", 2023 год;

"Красное сообщение", 2021 год;

"Секреты домашних животных", 2016;

"Девушка с Джерси", 2004 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Сериалы, которые сейчас смотрят на Netflix

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Несколько недель подряд рейтинг сериалов возглавлял "Берлин" – продолжение истории одного из главных героев "Бумажного дома", однако в период с 15 по 21 января украинцы чаще всего пересматривали новый триллер "Детектив Форст".

По сюжету детектив временно остается без работы из-за нетрадиционных методов расследования. Теперь, чтобы распутать серию жестоких убийств, ему придется действовать не самостоятельно, а вместе с журналисткой.

"Детектив Форст": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме этого, сейчас в Украине смотрят:

"Берлин", 1 сезон;

"Бумажный дом", 1 сезон;

"Бумажный дом", 2 сезон;

"Братья Сунь", 1 сезон;

"Бумажный дом", 3 сезон;

"Бумажный дом", 4 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Бумажный дом", 5 сезон;

"Американский ужас", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix