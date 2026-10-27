Не только "Грозовой перевал": 6 костюмированных драм, от которых трудно оторвать взгляд

Роскошные платья, королевские дворцы, модные революции и скандалы, которые обсуждали целые города. Мы собрали костюмированные драмы, в которых за красивыми образами скрываются истории о любви, власти и амбициях.

Костюмированные драмы и исторические фильмы привлекают не только любовными историями и интригами, но и роскошными платьями, интерьерами и деталями прошлых эпох. 24 Канал собрал фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть ради красоты в кадре и увлекательных историй.

Какие костюмированные драмы стоит посмотреть ради красивой картинки

"Грозовой перевал" (Wuthering Heights, 2026)

Рейтинг IMDb: 6,1

Марго Робби в свадебной фате, Джейкоб Элорди на фоне мрачных йоркширских пейзажей и дом, который будто живет собственной жизнью, – визуальный мир новой экранизации Эмиральд Феннелл трудно спутать с классическими костюмированными драмами. Режиссер не пыталась просто воссоздать Англию XIX века: вместе с художницей-постановщицей Сьюзи Дэвис и художницей по костюмам Жаклин Дюрран она создала собственное прочтение готической эстетики романа Эмили Бронте.

В этой версии истории одежда и декорации служат для создания эмоционального настроя. Шелковые поверхности, фактурные ткани, необычные интерьеры и контраст между роскошью и дикой природой усиливают ощущение одержимости, которое пронизывает отношения Кэтрин и Хитклифа. Отдельного внимания заслуживает визуальная смелость фильма: это не музейная реконструкция прошлого, а стилизованный мир, в котором каждая деталь обладает собственным характером.

"Грозовой перевал": смотрите трейлер фильма онлайн

"Разум и чувства" (Sense and Sensibility, 2026)

Рейтинг IMDb: 7,3

Роман Джейн Остин пережил немало экранизаций, но каждая эпоха находит в нем что-то свое. Для зрителей, помнящих фильм Энга Ли 1995 года с Эммой Томпсон и Кейт Уинслет, это еще и повод сравнить два разных взгляда на одну историю.

В мире Остин одежда никогда не была просто декорацией. Манеры, ткани, фасоны и даже то, насколько сдержанно героиня ведет себя на публике, многое говорят о ее воспитании, положении и шансах на удачный брак. В обществе, где у женщин были ограниченные возможности самостоятельно распоряжаться собственным будущим, внешность и репутация становились частью сложной игры.

"Разум и чувства": смотрите трейлер фильма онлайн

"Эмма" (Emma, 2020)

Рейтинг IMDb: 6,7

Если костюмированные драмы ассоциируются исключительно с серьезными лицами и трагическими предложениями в любви, то "Эмма" Отем де Вайлд быстро изменит это впечатление. Экранизация романа Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой в главной роли напоминает изысканный шкатулку с украшениями: пастельные цвета, симметричные интерьеры, цветы, ленты и платья, которые хочется рассматривать отдельно от сюжета.

Но за этой почти кукольной красотой скрывается едкая комедия о социальных амбициях. Эмма Вудхаус обладает деньгами, статусом и немалой уверенностью в собственной способности устраивать чужую личную жизнь. Вот только ее представления о том, кому с кем следует быть, не всегда совпадают с реальностью.

Художница по костюмам Александра Бирн создала для героев гардероб, который подчеркивает их характеры и в то же время поддерживает общую стилизацию фильма. Здесь историческая эпоха не выглядит мрачной или слишком далекой: она игривая, яркая и местами намеренно преувеличенная.

"Эмма": смотрите трейлер фильма онлайн

"Корона" (The Crown, 2016–2023)

Рейтинг IMDb: 8,6

История британской королевской семьи – это не только протокольные встречи и государственные церемонии. В "Короне" одежда становится частью языка власти: королева не может просто выбрать то, что ей нравится, ведь каждый публичный выход должен соответствовать ее статусу и ожиданиям общества.

Сериал Питера Моргана охватывает десятилетия правления Елизаветы II, поэтому костюмы здесь меняются вместе со временем. От сдержанных образов молодой монархини в исполнении Клэр Фой до нарядов принцессы Дианы, которую сыграла Элизабет Дебики.

Особенно интересно наблюдать за образами Дианы. Ее стиль постепенно выходит за рамки королевского дресс-кода и превращается в инструмент самовыражения. Знаменитое "платье мести", которое принцесса надела в 1994 году после телевизионного признания принца Чарльза в измене, стало одним из самых известных примеров того, как одежда может превратиться в публичное заявление.

"Корона": смотрите трейлер фильма онлайн

"Новый взгляд" (The New Look, 2024)

Рейтинг IMDb: 7,4

После Второй мировой войны мир моды должен был заново определить, какой будет красота в то время, когда Европа приходила в себя после разрушений. Именно на этом переломном моменте сосредоточен сериал "Новый взгляд", посвященный Кристиану Диору, Коко Шанель и другим влиятельным фигурам модной индустрии.

Бен Мендельсон играет Диора, а Жюльет Бинош – Шанель. Их герои принадлежат миру, где талант и безупречный вкус не гарантируют спокойной жизни. За красивыми силуэтами стоят профессиональное соперничество, непростые решения военных лет и борьба за место в индустрии, которая как раз переживает большие изменения.

Название сериала отсылает к революционному силуэту Dior, представленному в 1947 году: подчеркнутая талия, округлые плечи и пышные юбки стали символом возвращения к роскоши после военных ограничений. На фоне дефицита тканей и опыта военного времени такая одежда воспринималась не просто как новая мода, а как смелое заявление о том, что мир готов меняться.

"Новый взгляд": смотрите трейлер фильма онлайн

"Вражда: Капоте против лебедей" (Feud: Capote vs. the Swans, 2024)

Рейтинг IMDb: 8,3

В Нью-Йорке середины XX века статус определяли не только деньги или происхождение. Имели значение нужные знакомства, приглашения на вечеринки, фотографии в светской хронике и репутация, которую можно было потерять буквально за одну ночь. Именно в этой среде развернулась реальная история писателя Трумэна Капоте и его бывших подруг из высшего общества.

Второй сезон антологии "Вражда" воссоздает конфликт Капоте с женщинами, которых он называл своими "лебедями". После того как писатель использовал подробности их личной жизни в своем произведении, дружба превратилась в громкий скандал. Для светских львиц, которые годами тщательно берегли свой имидж, это было гораздо больше, чем личная обида.

"Вражда: Капоте против лебедей": смотрите трейлер фильма онлайн

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