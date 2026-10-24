Заложники одного дня: 4 увлекательных фильма о временных петлях, которые заставят вас ломать голову

24 Канал подготовил для вас подборку лучших полнометражных фильмов. В этих фильмах время становится главным врагом и в то же время дарит шанс на настоящее спасение.

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"День сурка" (1993)

Рейтинг IMDb: 8,0

Циничный телевизионный обозреватель погоды Фил Коннорс приезжает в провинциальный городок Панксатони на ежегодный праздник. На следующее утро мужчина просыпается и с ужасом осознает, что вновь стал свидетелем вчерашних событий. Журналист начинает использовать ситуацию в своих интересах, нарушает законы и пытается покорить сердце своей коллеги Риты. Впоследствии герой проходит путь глубокой внутренней трансформации и учится искренне помогать местным жителям.

"День сурка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят блестящий сценарий и гениальную игру Билла Мюррея. В то же время обозреватели критикуют картину за некоторую шаблонность второстепенных персонажей и отмечают, что в фильме отсутствует объяснение самой природы возникновения этой временной аномалии.

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"На грани будущего" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,9

Земля страдает от масштабного вторжения безжалостной инопланетной расы мимиков. Майор Уильям Кейдж без боевого опыта попадает в эпицентр кровавой битвы и гибнет в первые минуты столкновения с пришельцами. Внезапно он мгновенно воскресает на военной базе за день до рокового сражения. Вместе с опытной воительницей Ритой Вратаски герой использует эту способность для ежедневных тренировок и поиска уязвимого места могущественного врага.

"На грани будущего": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes хвалят динамичные экшн-сцены, креативный дизайн пришельцев и великолепную химию между Томом Крузом и Эмили Блант. Впрочем, обозреватели критикуют картину за стандартный голливудский финал.

"Палм-Спрингс" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,4

Беззаботный парень Найлз приезжает на свадьбу знакомых и случайно затаскивает сестру невесты Сару в загадочную пещеру. На следующее утро девушка просыпается в тот же день и узнает правду о том, что оказалась в бесконечной временной петле. Пара начинает развлекаться, портит праздничные церемонии и наслаждается полной свободой в солнечном калифорнийском городке. Однако впоследствии Сара решает самостоятельно изучить квантовую физику, чтобы уничтожить эту аномалию.

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"Палм-Спрингс": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят свежий взгляд на классический жанр, остроумные диалоги и непревзойденную игру Энди Семберга и Кристин Милиоти. В то же время обозреватели критикуют картину за быстрое развитие романтической линии.

"Счастливого дня смерти" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,6

Эгоистичная студентка Триш просыпается в день своего рождения в комнате малознакомого парня. Вечером по дороге на шумную вечеринку девушка становится жертвой жестокого маньяка в жуткой маске младенца. Сразу после смертельного удара она снова открывает глаза в той же самой постели утром этого же дня. Теперь героине предстоит пережить собственное убийство десятки раз подряд, чтобы разоблачить настоящего преступника.

"Счастливого дня смерти": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят удачное сочетание молодежного хоррора с комедией и харизматичное исполнение главной роли Джессикой Рот. В то же время обозреватели отмечают, что в фильме не хватает логики в поведении второстепенных персонажей.

А если вы уже посмотрели все эти фильмы, то у нас для вас есть еще одна подборка фильмов о путешествиях во времени.