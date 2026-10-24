Заручники одного дня: 4 захопливі фільми про часові петлі, які зламають ваш мозок

24 Канал зібрав для вас добірку найкращих повнометражних стрічок. У цих фільмах час перетворюється на головного ворога та водночас дарує шанс на справжній порятунок.

Реклама Adv

популярні відео

"День бабака" (1993)

Рейтинг IMDb: 8,0

Цинічний телевізійний оглядач погоди Філ Коннорс приїжджає до провінційного містечка Панксатоні на щорічне свято. Наступного ранку чоловік прокидається і з жахом усвідомлює, що знову став свідком вчорашніх подій. Журналіст починає використовувати ситуацію заради власної вигоди, порушує закони та намагається підкорити серце своєї колеги Ріти. Згодом герой проходить шлях глибокої внутрішньої трансформації і вчиться щиро допомагати місцевим жителям.

"День бабака": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять блискучий сценарій та геніальну акторську гру Білла Мюррея. Водночас оглядачі критикують стрічку за певну шаблонність другорядних персонажів і зазначають, що картині бракує пояснення самої природи виникнення цієї часової аномалії.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"На межі майбутнього" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,9

Земля потерпає від масштабного вторгнення безжальної інопланетної раси міміків. Майор Вільям Кейдж без бойового досвіду потрапляє в епіцентр кривавої битви і гине у перші хвилини зіткнення з прибульцями. Раптом він миттєво воскресає на військовій базі за день до фатального бою. Разом із досвідченою воячкою Рітою Вратаскі герой використовує цю здатність для щоденних тренувань і пошуку вразливого місця могутнього ворога.

"На межі майбутнього": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять динамічні екшн-сцени, креативний дизайн прибульців та чудову хімію між Томом Крузом та Емілі Блант. Втім, оглядачі критикують стрічку за стандартний голлівудський фінал.

"Зависнути у Палм-Спрінгз" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,4

Безтурботний хлопець Найлз приїжджає на весілля знайомих і випадково затягує сестру нареченої Сару до загадкової печери. Наступного ранку дівчина прокидається у тому самому дні і дізнається правду про своє перебування у нескінченній часовій петлі. Пара починає розважатися, псує святкові церемонії та насолоджується повною свободою у сонячному каліфорнійському містечку. Проте згодом Сара вирішує самостійно вивчити квантову фізику, щоб знищити цю аномалію.

Реклама

"Зависнути у Палм-Спрінгз": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять свіжий погляд на класичний жанр, дотепні діалоги та неперевершену гру Енді Семберга і Крістін Міліоті. Водночас оглядачі критикують стрічку за швидкий розвиток романтичної лінії.

"Щасливий день смерті" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,6

Егоїстична студентка Тріш прокидається у день свого народження в кімнаті малознайомого хлопця. Ввечері дорогою на гучну вечірку дівчина стає жертвою жорстокого маніяка у моторошній масці немовляти. Одразу після смертоносного удару вона знову відкриває очі у тому самому ліжку зранку цього ж дня. Тепер героїня мусить переживати власне вбивство десятки разів поспіль, щоб викрити справжнього злочинця.

"Щасливий день смерті": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять вдале поєднання молодіжного горору з комедією та харизматичне виконання головної ролі Джессікою Рот. Водночас оглядачі зазначають, що детективу бракує логіки у поведінці другорядних персонажів.

А якщо ви вже подивились усі ці стрічки, то ми маємо для вас ще одну добірку фільмів про подорожі в часі.