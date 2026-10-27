Не лише "Буремний перевал": 6 костюмованих драм, від яких важко відірвати погляд

Костюмовані драми та історичні фільми приваблюють не лише історіями кохання та інтригами, а й розкішними сукнями, інтер'єрами й деталями минулих епох. 24 Канал зібрав фільми та серіали, які варто подивитися заради краси в кадрі й захопливих історій.

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Які костюмовані драми подивитися заради красивої картинки

"Буремний перевал" (Wuthering Heights, 2026)

Рейтинг IMDb: 6,1

Марго Роббі у весільній фаті, Джейкоб Елорді на тлі похмурих йоркширських пейзажів і будинок, який ніби живе власним життям, – візуальний світ нової екранізації Еміральд Феннелл важко сплутати з класичними костюмованими драмами. Режисерка не намагалася просто відтворити Англію XIX століття: разом із художницею-постановницею Сюзі Девіс і художницею з костюмів Жаклін Дюрран вона створила власне прочитання готичної естетики роману Емілі Бронте.

У цій версії історії одяг і декорації працюють на емоцію. Шовкові поверхні, фактурні тканини, незвичні інтер'єри та контраст між розкішшю і дикою природою підсилюють відчуття одержимості, яке пронизує стосунки Кетрін і Гіткліфа. Окремої уваги заслуговує візуальна сміливість фільму: це не музейна реконструкція минулого, а стилізований світ, у якому кожна деталь має власний характер.

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"Буремний перевал": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Чуття і чуттєвість" (Sense and Sensibility, 2026)

Рейтинг IMDb: 7,3

Роман Джейн Остін пережив чимало екранізацій, але кожна епоха знаходить у ньому щось своє. Для глядачів, які пам'ятають фільм Енга Лі 1995 року з Еммою Томпсон і Кейт Вінслет, це ще й нагода порівняти два різні погляди на одну історію.

У світі Остін одяг ніколи не був просто декорацією. Манери, тканини, фасони й навіть те, наскільки стримано героїня поводиться на людях, багато говорять про її виховання, становище та шанси на вдалий шлюб. У суспільстві, де жінки мали обмежені можливості самостійно розпоряджатися власним майбутнім, зовнішність і репутація ставали частиною складної гри.

"Чуття і чуттєвість": дивіться трейлер фільму онлайн

"Емма" (Emma, 2020)

Рейтинг IMDb: 6,7

Якщо костюмовані драми асоціюються винятково із серйозними обличчями й трагічними освідченнями, "Емма" Отем де Вайлд швидко змінить це враження. Екранізація роману Джейн Остін із Анею Тейлор-Джой у головній ролі нагадує вишукану скриньку з прикрасами: пастельні кольори, симетричні інтер'єри, квіти, стрічки й сукні, які хочеться розглядати окремо від сюжету.

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Але за цією майже ляльковою красою ховається їдка комедія про соціальні амбіції. Емма Вудгауз має гроші, статус і неабияку впевненість у власній здатності влаштовувати чуже особисте життя. От тільки її уявлення про те, кому з ким варто бути, не завжди збігаються з реальністю.

Художниця з костюмів Александра Бірн створила для героїв гардероб, який підкреслює їхні характери й водночас підтримує загальну стилізацію фільму. Тут історична епоха не виглядає похмурою чи надто далекою: вона грайлива, яскрава й місцями навмисно перебільшена.

"Емма": дивіться трейлер фільму онлайн

"Корона" (The Crown, 2016–2023)

Рейтинг IMDb: 8,6

Історія британської королівської родини – це не лише протокольні зустрічі та державні церемонії. У "Короні" одяг стає частиною мови влади: королева не може просто обрати те, що їй подобається, адже кожен публічний вихід має відповідати її статусу й очікуванням суспільства.

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Серіал Пітера Моргана охоплює десятиліття правління Єлизавети II, тому костюми тут змінюються разом із часом. Від стриманих образів молодої монархині у виконанні Клер Фой до вбрання принцеси Діани, яку зіграла Елізабет Дебікі.

Особливо цікаво спостерігати за образами Діани. Її стиль поступово виходить за межі королівського дрескоду й перетворюється на інструмент самовираження. Знаменита "сукня помсти", яку принцеса одягнула 1994 року після телевізійного зізнання принца Чарльза у зраді, стала одним із найвідоміших прикладів того, як одяг може перетворитися на публічну заяву.

"Корона": дивіться трейлер фільму онлайн

"Новий погляд" (The New Look, 2024)

Рейтинг IMDb: 7,4

Після Другої світової війни світ моди мав заново визначити, якою буде краса в часи, коли Європа оговтувалася від руйнувань. Саме на цьому переломному моменті зосереджується серіал "Новий погляд", присвячений Крістіану Діору, Коко Шанель та іншим впливовим постатям модної індустрії.

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Бен Мендельсон грає Діора, а Жульєт Бінош – Шанель. Їхні герої належать до світу, де талант і бездоганний смак не гарантують спокійного життя. За красивими силуетами стоять професійне суперництво, непрості рішення воєнних років і боротьба за місце в індустрії, яка саме переживає великі зміни.

Назва серіалу відсилає до революційного силуету Dior, представленого 1947 року: підкреслена талія, округлі плечі й пишні спідниці стали символом повернення до розкоші після воєнних обмежень. На тлі дефіциту тканин і досвіду воєнного часу такий одяг сприймався не просто як нова мода, а як смілива заява про те, що світ готовий змінюватися.

"Новий погляд": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ворожнеча: Капоте проти лебедів" (Feud: Capote vs. the Swans, 2024)

Рейтинг IMDb: 8,3

У Нью-Йорку середини XX століття статус визначали не лише гроші чи походження. Мали значення правильні знайомства, запрошення на вечірки, фотографії у світській хроніці та репутація, яку можна було втратити буквально за одну ніч. Саме в цьому середовищі розгорнулася реальна історія письменника Трумена Капоте та його колишніх подруг із вищого світу.

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Другий сезон антології "Ворожнеча" відтворює конфлікт Капоте з жінками, яких він називав своїми "лебедями". Після того як письменник використав подробиці їхнього приватного життя у своєму творі, дружба перетворилася на гучний скандал. Для світських левиць, які роками ретельно оберігали власний образ, це було значно більше, ніж особиста образа.

"Ворожнеча: Капоте проти лебедів": дивіться трейлер фільму онлайн

Королева історичних та костюмованих фільмів – Гвінет Пелтроу. Щонайменше пʼять стрічок зірки Голлівуду варті твоєї уваги.