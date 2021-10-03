Какие сериалы стоит посмотреть в октябре 2021: 7 самых ожидаемых премьер

Среди лучших октябрьских премьер – фантастика, детективы, драмы, в частности для фанатов Хэллоуина покажут хороры. Какие сериалы смотреть во второй месяц осени – читайте на Кино 24.

Осенний сезон премьер продолжает радовать зрителей яркими новинками. В прошлом месяце мы увидели третий сезон "Полового воспитания", пятую часть "Бумажного дома", а также "Сцены из супружеской жизни". Октябрь нам обещает незабываемые впечатления от драмы "Горничной", комедии "Призраки", фэнтези "Аквамена", самого ожидаемого третьего сезона "Ты" и других лент.

Обратите внимание Лучшие сериалы 2021 года, которые уже поразили мир

"Горничная"

Маргарет Куэлли, Билли Берк, Энди Макдауэлл, Ник Робинсон, Аника Нони Роуз1 октября

Драматический сериал, моментами комедийный, покажет нелегкую жизнь матери-одиночки. Женщина работает уборщицей и должна обеспечивать маленького ребенка. В основе сериала – мемуары Стефани Ленд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из бедности".

"Горничная" 2021: смотрите трейлер сериала

"Призраки"

Роуз МакАйвер, Уткарш Амбудкар, Ребекка Високи, Деван Лонг, Брэндон Скотт Джонс7 октября

В центре события – супруги, получившие в наследство красивый дом близ Нью-Йорка. Мужчина и женщина решают сделать там семейный отель. Но не все так просто, как на первый взгляд. В доме начинают происходить страшные вещи.

"Призраки" 2021: смотрите трейлер сериала

"Аквамен: Король Атлантиды"

Купер Эндрюс, Гиллиан Джейкобс, Томас Леннон, Дэна Снайдер: 15 октября

Сериал изображает жизнь Аквамена в роли короля Атлантиды. Сначала у него есть много важных дел, с которыми ему помогают Вулко и принцесса Мэра.

"Аквамен: Король Атлантиды" 2021: смотрите трейлер сериала

"Вокруг света за 80 дней"

Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Энтони Фленеган10 октября

Сериал будет очень интересен поклонникам творчества Жюля Верна. Ведь, это один из самых известных приключенческих романов в истории. Даже через 150 лет после написания является источником вдохновения для многих сценаристов и кинорежиссеров. По сюжету главный герой отправится в кругосветное путешествие и покажет, как его можно осуществить за 80 дней.

"Вокруг света за 80 дней" 2021: смотрите трейлер сериала

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Бриенн Тджу, Иезекиль Гудман, Эшли Мур, Себастьян Аморусо, Билл Хек15 октября

Этот сериал – продолжение легендарной ленты 1997 года "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". В основе кинокартины – одноименный роман Луиса Дункана 1973 года. Официальный синопсис предупреждает "Группу подростков преследует убийца – через год после смертельного несчастного случая на их выпускном вечере".

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 2021: смотрите трейлер сериала

"Ломка"

Майкл Китон, Уилл Поултер, Кейтлин Девер, Питер Сарсгаард13 октября

Хотите знать всю правду о фармацевтических компаниях? Пожалуйста. В основе сюжета – книга Бетт Мейси "Ломка: дилеры, врачи и фармацевтические компании, зависящие от Америки". Сериал показывает истории опиоидной эпидемии в США, что произошла в 1990-е со всех сторон: пациентов, врачей и фармацевтических компаний.

"Ломка" 2021: смотрите трейлер сериала

"Ты", третий сезон

: Пэн Бэджли, Виктория Педретти, Шалита Грант, Трэвис Ван Винкл, Скотт Спидман.: 15 октября

После серии жестоких убийств Джо переехал в Лос-Анджелес. Его новой пассией стала кулинар Лав Квинн. На этот раз он вновь возвращается к убийствам, однако делает все, чтобы эти отношения не завершились. Авторы проекта намекают, что 3 сезон будет еще кровавее предыдущих и более напряженным, поэтому зрители уже в ожидании продолжения этой истории.

"Ты" третий сезон 2021: смотрите трейлер сериала