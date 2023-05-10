Какие топовые украинские премьеры можно посмотреть на каналах Cine+

Лучшие отечественные новинки в качественной украинской озвучке уже доступны на наших телеэкранах. Просмотреть современные премьеры предлагают каналы Cine+.

В 2022 – 2023 годах произошел настоящий бум качественного украинского кино, информирует 24 Канал. Несмотря на военные действия, идущие на территории страны, талантливые самородки прокладывают свой творческий путь, а кассовые сборы в кинотеатрах преодолевают отметки в несколько миллионов. Если вы не успели на премьерные показы – не беда. На телеканалах Cine+ уже доступны лучшие новинки последних фильмов, которые можно посмотреть в безупречном качестве изображения и звука.

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Cine+ – это группа телеканалов, созданных компанией Volia, объединившей в себе фильмы и мультфильмы ведущих отечественных и мировых киностудий. Главный принцип каналов – качественный развлекательный контент с исключительно украинской аудиодорожкой. Чтобы вы могли наслаждаться родным звучанием и пополнять впечатления от качественного кино, телеканалы каждый год пополняют 400 часов зарубежных фильмов от студий Universal, Marvel, Disney и Pixar. Кроме того, именно здесь собирается самая лучшая коллекция нового украинского кино.

Что посмотреть на Cine+ уже сегодня? Усаживайтесь удобнее и наслаждайтесь, гордитесь – и проживайте нашу историю вместе.

"Мирный 21" (2022)

Современная украинская история о доверии, мужестве и героизме, которая раскрывается на фоне подготовки российского вторжения на Восток Украины в 2014 году. События разворачиваются в небольшом населенном пункте Мирный Луганской области, где местный отряд пограничников готовится дать первый бой российским захватчикам. Враг уже захватил Крым, на очереди – Донецкая и Луганская области. Надо противостоять чужим, но можно ли к каждому из своих вернуться спиной? Трудный вопрос доверия решается правильно: имея возможность добровольно покинуть базу перед штурмом, ни один из пограничников не покинул пост. История основана на реальных событиях, а часть средств от проката пошла на нужду фонда "Повернись живим". Настоящее живое украинское кино, с которым вы будете плакать, смеяться и невероятно гордиться.

"Щедрик" (2022)

1938 год, Ивано-Франковск. Мир трещит по швам, меняются правящие режимы, и на перекрестке событий оказываются украинская, еврейская и польская семьи, живущие в одном доме. Далее – война, соединившая общим горем и жестоко изменившая жизнь взрослых. Но дети должны иметь детство, и учительница пения София сделала все, чтобы сохранить его. Среди ужаса и жестокости женщина создала очаг призрачной безопасности. Там живут пение и творчество, мечты о будущем и вера в жизнь. И над этим миром звонко звучит национальная колядка - украинский "Щедрик". Именно ему суждено было разойтись планетой, быть переведенным на разные голоса и стать символом победы света над тьмой. Более 100 лет "Щедрик" звучит почти в каждой христианской стране. Настало время вспомнить его историю и вернуться к корням.

"Я работаю на кладбище" (2022)

Название фильма так просто раскрывает нам смысл бытия главного героя Саши. В прошлом архитектор, теперь он принимает заказы на памятники, работая на одном из кладбищ Киева. Немногословный, закрытый, внешне безразличный к людям, он имеет множество своих внутренних проблем и сложные отношения с дочерью-подростком. Но именно его черный юмор и манера поведения помогает другим принять необратимую утрату, и понять, что смерть является неотъемлемой частью жизни, которая продолжается.

Фильм снят в необычном жанре драмеди и не только глубоко раскрывает трудные проблемы отношений и общества, но и дает возможность взглянуть с судьбой юмора на естественное несовершенство мира. Это первая "чернушная" украинская комедия – она действительно стоит того, чтобы взглянуть и составить свое впечатление.

Снайпер. Белый Ворон (2022)

Не винтовка делает снайпера опасным, а его смекалка и выдержка. В этом пришлось убедиться оккупантам, которые пришли на украинский Донбасс в 2014 году и получили сопротивление от обычного учителя, вставшего в ряды защитников.

Главный герой – Николай, жил уединенной жизнью экопоселенца со своей беременной женой. Наслаждался гармонией с природой, преподавал физику, и не имел телевизора, устрашавшего войной. Но война пришла в его дом, забрав и любимую жену, и смысл прошлой жизни. Теперь его главная цель – выгнать врага с родной земли. Его жажда мести, математические способности и крепкие нервы делают его одним из самых профессиональных снайперов. Впереди его ждут опасные дуэли, подвиги и признание собратьев. Фильм на реальных событиях – оцените силу духа настоящих героев!

"Максим Оса: золото Песиголовца" (2022)

Новый отечественный детективный фильм нужно посмотреть хотя бы потому, что он является первой долгожданной экранизацией украинского комикса о казаке Максиме Осу. По сюжету фильма он ждет в кабаке своих собратьев, везущих жалование золотом от польского короля. Добрался до него только один из братьев, сообщив о смерти других. На месте трагедии Максим находит тела погибших и следы великого зверя. А вот золото – исчезло. Где девался клад? Это и придется выяснить герою, пройдя через множество приключений и испытаний.

Гоголевская эстетика, мистичность, загадочные приключения – таинственная атмосфера фильма придает особый колорит при просмотре.

Положите начало собственному кинолисту любимого отечественного кино вместе с каналами Cine+, которые входят почти во все пакеты ТВ от Volia – и ждите новинок!