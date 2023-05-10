У 2022 – 2023 роках стався справжній бум якісного українського кіно, зазначає 24 Канал. Попри воєнні дії, які точаться на території країни, талановиті самородки прокладають свій творчий шлях, а касові збори в кінотеатрах долають позначки у декілька мільйонів. Якщо ви не встигли на прем'єрні покази – не біда. На телеканалах Cine+ вже доступні кращі новинки останніх фільмів, які можна подивитись у бездоганній якості зображення та звуку.

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Cine+ – це група телеканалів, створених компанією Volia, яка поєднала в собі фільми і мультфільми провідних вітчизняних та світових кіностудій. Головний принцип каналів – якісний розважальний контент з виключно українською аудіодоріжкою. Щоб ви могли насолоджуватись рідним звучанням та поповнювати враження від якісного кіно, телеканали щороку поповнюють 400 годин зарубіжних фільмів від студій Universal, Marvel, Disney та Pixar. Крім того, саме тут збирається найкраща колекція нового українського кіно.

Що можна подивитися на Cine+ вже сьогодні? Вмощуйтесь зручніше і насолоджуйтесь, пишайтесь – і проживайте нашу історію разом.

"Мирний 21" (2022)

Сучасна українська історія про довіру, мужність та героїзм, яка розкривається на тлі підготовки російського вторгнення на Схід України у 2014 році. Події розгортаються у невеличкому населеному пункті Мирний у Луганській області, де місцевий загін прикордонників готується дати перший бій російським загарбникам. Ворог уже захопив Крим, на черзі – Донецька та Луганська області. Треба протистояти чужим, але чи до кожного зі своїх можна повернутися спиною? Важке питання довіри розв'язується правильно: маючи можливість добровільно покинути базу перед штурмом, жоден з прикордонників не залишив пост. Історія заснована на реальних подіях, а частина коштів від прокату пішла на потребу фонду "Повернись живим". Справжнє, живе українське кіно, з яким ви будете плакати, сміятись та неймовірно пишатись.

"Щедрик" (2022)

1938 рік, Івано-Франківськ. Світ тріщить по швах, змінюються правлячі режими, і на перехресті подій опиняються українська, єврейська та польська сім'ї, які живуть в одному домі. Далі – війна, яка поєднала спільним горем і жорстоко змінила життя дорослих. Але діти мусять мати дитинство, і вчителька співу Софія зробила все, щоб зберегти його. Серед жаху і жорстокості жінка створила осередок примарної безпеки. Там живуть спів і творчість, мрії про майбутнє і віра в життя. І над цим маленьким світом дзвінко бринить національна колядка − український "Щедрик". Саме йому судилося розійтися планетою, бути перекладеним на різні голоси і стати символом перемоги світла над темрявою. Понад 100 років "Щедрик" лунає майже в кожній християнській країні. Прийшов час згадати його історію і повернутися до коріння.

"Я працюю на цвинтарі" (2022)

Назва фільму отак просто розкриває нам сенс буття головного героя Сашка. В минулому архітектор, тепер він приймає замовлення на пам'ятники, працюючи на одному з кладовищ Києва. Небагатослівний, закритий, зовні байдужий до людей, він має безліч своїх внутрішніх проблем та складні стосунки з донькою-підлітком. Але саме його чорний гумор та манера поведінки допомагає іншим прийняти незворотню втрату, і зрозуміти, що смерть є невід'ємною частиною життя, яке – триває.

Фільм знятий у незвичному жанрі драмеді і не тільки глибоко розкриває важкі проблеми стосунків та суспільства, але й надає можливість поглянути з долею гумору на природну недосконалість світу. Це перша "чорнушна" українська комедія – вона дійсно варта того, щоб подивитись і скласти своє враження.

Снайпер. Білий Ворон (2022)

Не ґвинтівка робить снайпера небезпечним, а його кмітливість та витримка. У цьому довелося впевнитись окупантам, які прийшли на українську Донеччину у 2014 році і отримали опір від звичайного вчителя, який став до лав захисників.

Головний герой – Микола, жив відлюдним життям екопоселенця зі своєю вагітною дружиною. Насолоджувався гармонією з природою, викладав фізику, і не мав телевізора, який страхав війною. Але війна прийшла в його дім, забравши і кохану дружину, і сенс минулого життя. Відтепер його головна мета – вигнати ворога з рідної землі. Його жага помсти, математичні здібності та міцні нерви роблять його одним із найпрофесійніших снайперів. Попереду його чекають небезпечні дуелі, подвиги та визнання побратимів. Фільм на реальних подіях − оцініть силу духу справжніх героїв!

"Максим Оса: золото Песиголовця" (2022)

Новий вітчизняний детективний фільм треба подивитись хоча б тому, що він є першою довгоочікуваною екранізацією українського коміксу про козака Максима Осу. За сюжетом фільму він чекає у шинку на своїх побратимів, що везуть платню золотом від польського короля. Дістався до нього лише один з братів, повідомивши про смерть інших. На місці трагедії Максим знаходить тіла загиблих і сліди великого звіра. А от золото – зникло. Де подівся скарб? Це і доведеться з'ясувати герою, пройшовши через безліч пригод і випробувань.

Гоголівська естетика, містичність, загадкові пригоди – таємнича атмосфера фільму додає особливого колориту при перегляді.

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