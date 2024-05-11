Поэтому, мы расскажем о нескольких турецких пар, которые сыграли вместе в сериале, а впоследствии связали себя узами брака. О ком идет речь, читайте в материале Кино 24.

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Барыш Ардуч и Гупсе Озай

Эта пара сыграла вместе в сериале "Делиха", который вышел на экраны в 2014 году. Там Барыш Ардуч и Гупсе Озай сыграли главные роли. По сюжету, актриса воплотила на экране сильную девушку Зелиху, которая иногда очень боевая, но в то время очень наивная и милая. Ее даже назвали Делиха, что в переводе "безумная". Так, девушка стремится найти искреннюю любовь. В конце концов, героине это удается. Однако не только ей, ведь Гупсе Озай уже через несколько лет вышла замуж за Барыша Ардуча, который тоже сыграл с ней в паре в этом проекте.

Так, актеры поженились в 2020 году, а в скорем времени у них родился ребенок.

Серкан Чайоглу и Озге Гюрель

Эти актеры, которые из кинопары стали настоящей парой в реальной жизни, являются одними из самых узнаваемых в Турции.

С 2014 года Озге начала встречаться с актером Серканом Чайоглу, с которым снималась в сериале "Вишневый сезон". Однако Озге и Серкан долгое время скрывали свои отношения. По сети даже ходили слухи, что пара вроде бы рассталась в 2016 году, после окончания съемок сериала.

Однако, спустя определенное время поклонники узнали о том, что у Озге Гюрель и Серкана Чайоглу состоялась помолвка. Известно, что свадьбу пара сыграла не так давно. Поженились они в 2022 году.

Чагры Читанак и Башак Гюмюлджинелиолу

Чагры Читанак и Башак Гюмюлджинелиолу как пара, которая поженилась после совместного проекта, отличается от двух предыдущих. Эти двое действительно поженились после съемок в одном сериале, однако есть один нюанс. Если пары, о которых мы рассказывали ранее, связали себя узами брака после того, как на экране они были кинопарой, то Чагры Читанак и Башак Гюмюлджинелиолу в сериале "Постучи в мою дверь", в котором они снялись вместе, романтических отношений в кадре не имели.

Однако для всех поклонников сериала было большой радостью видеть любимых актеров счастливыми и влюбленными в реальной жизни.