Тож, ми розповімо про декілька турецьких пар, які зіграли разом в серіалі, а згодом пов'язали себе узами шлюбу. Про кого йдеться, читайте в матеріалі Кіно 24.

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Бариш Ардуч та Гупсе Озай

Ця пара зіграла разом в серіалі "Деліха", який вийшов на екрани в 2014 році. Там Бариш Ардуч та Гупсе Озай зіграли головні ролі. За сюжетом, акторка втілила на екрані сильну дівчину Зеліху, яка іноді дуже бойова, але в той час дуже наївна і мила. Її навіть назвали Деліха, що в перекладі "шалена". Так, дівчина прагне знайти щире кохання. Зрештою, героїні це вдається. Однак не лише їй, адже Гупсе Озай вже за декілька років вийшла заміж за Бариша Ардуча, який теж зіграв з нею у парі в цьому проєкті.

Так, актори одружилися у 2020 році, а згодом у них народилася дитина.

Серкан Чайоглу та Озге Гюрель

Ці актори, які з кінопари стали справжньою парою у реальному житті, є одними з найвпізнаваніших в Туреччині.

З 2014 року Озге почала зустрічатися з актором Серканом Чайоглу, з яким знімалася в серіалі "Вишневий сезон". Однак Озге і Серкан довгий час приховували свої відносини. Мережею навіть ширилися чутки, що пара начебто розлучилася в 2016 році, після закінчення зйомок серіалу.

Однак, через певний час шанувальники дізналися про те, що у Озге Гюрель і Серкана Чайоглу відбулися заручини. Відомо, що весілля пара зіграла не так давно. Одружилися вони у 2022 році.

Чагри Читанак та Башак Гюмюлджинелиолу

Чагри Читанак та Башак Гюмюлджинелиолу як пара, яка одружилася після спільного проєкту, відрізняється від двох попередніх. Ці двоє справді одружилися після зйомок у одному серіалі, однак є один нюанс. Якщо пари, про які ми розповідали раніше, пов'язали себе узами шлюбу після того, як на екрані вони були кінопарою, то Чагри Читанак та Башак Гюмюлджинелиолу в серіалі "Постукай в мої двері", в якому вони знялися разом, романтичних стосунків в кадрі не мали.

Проте для всіх шанувальників серіалу було великою радістю бачити улюблених акторів щасливими та закоханими в реальному житті.