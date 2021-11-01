Каким получится второй сезон "Локи": рассказываем интересные детали

"Локи" является третьим сериалом в кинематографической вселенной Marvel. Для Disney+ его создал Майкл Уолдрон. Премьера первого сезона состоялась 9 июня 2021 года. Когда выйдет второй сезон и каким будет сюжет – читайте ниже.

Сообщение о грядущем возвращении персонажа во втором сезоне мы увидели в финальных титрах последней шестой серии первого сезона сериала "Локи". Таким образом, Marvel решила удивить поклонников фантастического сериала.

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После премьеры в июне 2021 года сериал получил всеобщее признание как критиков, так и зрителей, получив похвалы за персонажа Локи, как одного из самых сложных персонажей в MCU, в различных аспектах. В частности, сразу после первой серии критики сказали, что этот сериал – на очень высоком уровне. Теперь, по мере того, как слухи о второй части распространяются посмотрим на все, что мы знаем о 2 сезон "Локи"!

Дату выхода 2 сезона "Локи"

Том Хиддлстон сообщил изданию Screen Rant, что производство над вторым сезоном стоит начать сразу после событий первого. В августе 2021 года президент Marvel Кевин Файги подтвердил для Collider возможность второго сезона "Локи".

Это продолжится. Мы развиваемся. Есть надежда, что большинство команды вернется. Вскоре начнутся поиски режиссера,

– Кевин Файги.

Относительно съемок второго сезона Файги дополнил: "Я не уверен, будет ли это еще в этом году, или уже в следующем. Мы ожидаем увидеть его (второй сезон – кино 24) где-то в конце 2022 года или в начале 2023 года". Несмотря на пандемию, и то, как сейчас переносят релизы Marvel, продолжение "Локи" может получиться еще до премьеры "Человека-муравья и Осы: Квантомании", говорят в TVLine.

Кто может быть в актерском составе?

Ожидаем, что во втором сезоне "Локи" вернутся:

Том Хиддлстон (Локи);

Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер);

Оуэн Уилсон (Мебиус М. Мебиус);

София Ди Мартино (Сильви);

Вунми Моссаку (Охотник B-15);

Тара Стронг (за голос голографической "Мисс минуты");

Джонатан Мэйджорс может вернуться как еще один вариант своего персонажа "Тот, кто остается" – Канг Завоеватель.

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Как и в первом, так и во втором сезоне, мы можем ожидать появление множества вариантов Локи: Джек Вич, Деобиа Опарей и Ричард Е. Грант, которые изображают Кида, Хвастливого и Классического Локи соответственно. Первые двое могут вернуться, в то же время будущее Гранта остается неопределенным, поскольку персонажа убили в первом сезоне.

Другие проекты сильно повлияли на историю сериала поэтому конечно, мы можем ждать дополнения в актерском составе 2-го сезона "Локи".

Каким будет сюжет продолжения?

Первый сезон "Локи" заканчивается тем, что Сильви и Локи соревнуется с Тем, Кто остается. Антагонист дает им два варианта убить его – рискнуть еще одной войной в мультивселенной или заменить его в TVA, следуя единой временной шкале. Локи пытается убедить Сильвию не убивать, но пока Локи не было, она это делает и запускает мультивселенную с альтернативными временными линиями. Локи обращается к TVA, чтобы увидеть агента Мебиуса, но не узнает его. В последние моменты Локи понимает, что Хранители времени заменены Тем, Кто остается.



Локи и Сильви / Фото из Кинориума

Как мы упоминали выше, возможно, по версии Тома Хиддлстона, второй сезон начнется после хаотичных и напряженных событий первого. Последствия действий Сильви могут быть серьезными, поскольку она спровоцировала новую мультивселенную. Второй сезон станет ключевым для Локи и Сильви, поскольку их сложные отношения могут сложиться по-разному. Интересно будет посмотреть, как Мебиус догонит Локи в новой реальности.

Кроме того, ожидается, что во втором сезоне вернется вариант остающегося Канга Завоевателя, который определит дальнейший путь TVA и Локи. Мы также можем ожидать появления нескольких сюжетных линий во втором сезоне, основанных на событиях, происходящих в других частях MCU.

Интересные факты о сериале "Локи"

Работа над сериалом стартовала в начале 2020 года. Рабочее название проекта – "Речной круиз";

Исполнитель главной роли Том Хиддлстон был в курсе того, что его персонажу "подарят" собственный проект еще до выхода на экраны "Мстителей: Война бесконечности". Озвучив дату премьеры, он также рассказал, что с нетерпением ждет погружения в совершенно новый сюжет и встречу с неожиданными противниками. По словам актера, выход мини-сериала состоится только благодаря фанатам Вселенной Marvel;

Зрители и критики были разочарованы представленным в 2019 году логотипом проекта. Он показался каким-то бледным и невыразительным. Однако шоураннеры объяснили, что главной задачей дизайнеров была не привлекательность, а содержание: постер содержит намеки на сюжет сериала.

На роль ведущего сценариста сериала был приглашен Майкл Уолдрон. Поклонникам американской мультипликации он известен как один из авторов культового "Рика и Морти";

Сильвия Лафейдоттир – женская версия Локи – это отсылка к волшебнице из Marvel Comics. Свои силы благодаря персонажу Локи.

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Популярность "Локи"

Согласно данным Parrot Analytics, популярность "Локи" в 89.9 раза превышает популярность любого другого среднестатистического сериала. По сравнению с "Игрой престолов", например, который активно продвигался HBO весной и в начале лета, "Локи" впереди на 29%.

По словам кинокритиков, этот сериал киновселенной Marvel – на очень высоком уровне. На Rotten Tomatoes лента получила 92%.

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