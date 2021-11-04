Фильм "Вечные" рассказывает о группе героев из далекой галактики, которые защищают людей с давних времен. Когда монструозные существа Девианты, которых считали пропавшими, неожиданно вернулись, Вечные вынуждены воссоединиться, чтобы снова защитить человечество.
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Кто такие Вечные?
Комикс "Вечные" Джека Кирби впервые был опубликован в 1976 году, и эта книга стала вдохновением для ленты. Вечные – это раса бессмертных пришельцев с далекой планеты Олимп, которые прилетели на Землю тысячи лет назад, чтобы защитить ее от хищных пришельцев Девиантов. Об угрозе от Девиантов Вечных известили Целестиалы, космическая раса, которая впервые упоминаемая в ленте "Стражи Галактики".
История развивается в двух временных промежутках. Один – в прошлом, когда Вечные действовали как слаженная команда и почти семья. Другой – это современность, когда группа распалась, и они живут среди людей, скрывая свою сущность. Но угроза возвращения Девиантов, которые могут уничтожить человечество, означает, что нужно положить конец недоразумениям и снова объединиться.
"Вечные" 2021: смотрите украинский трейлер
Серси (Джемма Чан)
Серси – мыслительница. Она способна изменять объекты. Серси надежная и заботливая, использует свой ум и силы, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.
Серси / Фото Кинориум
Икарис (Ричар Медден)
Икарис – боец, наделенный чрезвычайной силой. Его космическая энергия позволяет ему летать и стрелять потоками энергии из глаз. Он очень ответственно относится к своим обязанностям Вечного.
Икарис / Фото Кинориум
Аяк (Сальма Хайек)
Аяк – единственная из Вечных, имеющая прямую связь с Целестиалами. Она матриарх и духовный лидер Вечных. Она руководит группой и поддерживает их как личностей. Космическая энергия пульсирует в Аяке, позволяя ей общаться с Целестиалами и спасать Вечных, людей и животных.
Аяк / Фото Кинориум
Тена (Анджелина Джоли)
Тена – очень могущественная Вечная и невероятная воительница. Вместе со своим другом Гильгамешем она одна из самых сильных в группе.
Тена может создавать оружие из космической энергии, которое меняется по ее желанию во время боя. Она может создать меч, который может превратиться в копье, а затем плавно в два меча.
Тена / Фото Кинориум
Друиг (Барри Кеоган)
Друиг может применять свои силы, чтобы воздействовать на Вечных. Так же он применял свои способности на людях во время конфликтов в течение 7 тысяч лет.
Впоследствии он разочаровался из-за раздора, который существует внутри человечества, и хотел бы иметь возможность применять свои силы, чтобы изменять ход истории. Но против этого выступают Аяк и Целестиалы.
Друиг / Фото Кинориум
Кинго (Кумейл Нанджиани)
Кинго способен излучать мощные лучи энергии из рук. Он энтузиаст и очень надежный. Кинго увлекается Икарисом и хочет быть таким же героическим и важным.
Кинго / Фото Кинориум
Фастос (Брайан Тайри Генри)
Способности Фастоса позволяют ему помогать развиваться человечеству. Он один из самых умных людей во вселенной, изобретатель. Как и Серси, Фастос благосклонно относится к миру людей и наслаждается их компанией. Также Фастос может понимать и общаться с машинами и устройствами.
Фастос / Фото Кинориум
Гильгамеш (Дон Ли)
Гильгамеш – самый сильный из Вечных. Он использует космическую энергию, чтобы образовать усиливающий экзоскелет. Когда он не сражается, то Гильгамеш очень добрый и наслаждается жизнью. Он очень близок с Теной и защищает ее.
Гильгамеш / Фото Кинориум
Маккари (Лорен Ридлофф)
Космическая энергия делает Маккари самой быстрой женщиной во вселенной. Она бегает быстрее света. В наши дни она разочаровалась в людях и устала от жизни на Земле.
Маккари – первый глухой персонаж MCU. Ее играет Лорен Ридлофф, актриса, известна по своей роли в сериале "Ходячие мертвецы".
Маккари / Фото Кинориум
Спрайт (Лия МакХью)
Спрайт – воительница и искусная повествовательница. Она может создавать иллюзии из космической энергии и делать себя невидимой. Ей 7 тысяч лет, и она существует в теле 12-летней девочки. Спрайт страдает оттого, что к ней относятся, как к ребенку.
Спрайт / Фото Кіноріум
Карун (Гариш Пател)
Карун – видеооператор Кинго. Десятилетия он был лучшим другом Кинго и его связью с человечеством.
Карун слева / Скриншот из ролика Bollywood