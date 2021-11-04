С какими супергероями знакомит нас фильм "Вечные": эксклюзивное описание каждого

Встречайте в кинотеатрах Украины 25 фильм киновселенной Marvel. Сегодня, 4 ноября, состоялась премьера блокбастера "Вечные". Лента познакомит зрителей с 10 супергероями, которые впервые появятся на больших экранах.

Фильм "Вечные" рассказывает о группе героев из далекой галактики, которые защищают людей с давних времен. Когда монструозные существа Девианты, которых считали пропавшими, неожиданно вернулись, Вечные вынуждены воссоединиться, чтобы снова защитить человечество.

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Кто такие Вечные?

Комикс "Вечные" Джека Кирби впервые был опубликован в 1976 году, и эта книга стала вдохновением для ленты. Вечные – это раса бессмертных пришельцев с далекой планеты Олимп, которые прилетели на Землю тысячи лет назад, чтобы защитить ее от хищных пришельцев Девиантов. Об угрозе от Девиантов Вечных известили Целестиалы, космическая раса, которая впервые упоминаемая в ленте "Стражи Галактики".

История развивается в двух временных промежутках. Один – в прошлом, когда Вечные действовали как слаженная команда и почти семья. Другой – это современность, когда группа распалась, и они живут среди людей, скрывая свою сущность. Но угроза возвращения Девиантов, которые могут уничтожить человечество, означает, что нужно положить конец недоразумениям и снова объединиться.

"Вечные" 2021: смотрите украинский трейлер

Серси (Джемма Чан)

Серси – мыслительница. Она способна изменять объекты. Серси надежная и заботливая, использует свой ум и силы, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.



Серси / Фото Кинориум

Икарис (Ричар Медден)

Икарис – боец, наделенный чрезвычайной силой. Его космическая энергия позволяет ему летать и стрелять потоками энергии из глаз. Он очень ответственно относится к своим обязанностям Вечного.



Икарис / Фото Кинориум

Аяк (Сальма Хайек)

Аяк – единственная из Вечных, имеющая прямую связь с Целестиалами. Она матриарх и духовный лидер Вечных. Она руководит группой и поддерживает их как личностей. Космическая энергия пульсирует в Аяке, позволяя ей общаться с Целестиалами и спасать Вечных, людей и животных.



Аяк​ / Фото Кинориум

Тена (Анджелина Джоли)

Тена – очень могущественная Вечная и невероятная воительница. Вместе со своим другом Гильгамешем она одна из самых сильных в группе.

Тена может создавать оружие из космической энергии, которое меняется по ее желанию во время боя. Она может создать меч, который может превратиться в копье, а затем плавно в два меча.



Тена / Фото Кинориум

Друиг (Барри Кеоган)

Друиг может применять свои силы, чтобы воздействовать на Вечных. Так же он применял свои способности на людях во время конфликтов в течение 7 тысяч лет.

Впоследствии он разочаровался из-за раздора, который существует внутри человечества, и хотел бы иметь возможность применять свои силы, чтобы изменять ход истории. Но против этого выступают Аяк и Целестиалы.



Друиг / Фото Кинориум

Кинго (Кумейл Нанджиани)

Кинго способен излучать мощные лучи энергии из рук. Он энтузиаст и очень надежный. Кинго увлекается Икарисом и хочет быть таким же героическим и важным.



Кинго / Фото Кинориум

Фастос (Брайан Тайри Генри)

Способности Фастоса позволяют ему помогать развиваться человечеству. Он один из самых умных людей во вселенной, изобретатель. Как и Серси, Фастос благосклонно относится к миру людей и наслаждается их компанией. Также Фастос может понимать и общаться с машинами и устройствами.



Фастос / Фото Кинориум

Гильгамеш (Дон Ли)

Гильгамеш – самый сильный из Вечных. Он использует космическую энергию, чтобы образовать усиливающий экзоскелет. Когда он не сражается, то Гильгамеш очень добрый и наслаждается жизнью. Он очень близок с Теной и защищает ее.



Гильгамеш / Фото Кинориум

Маккари (Лорен Ридлофф)

Космическая энергия делает Маккари самой быстрой женщиной во вселенной. Она бегает быстрее света. В наши дни она разочаровалась в людях и устала от жизни на Земле.

Маккари – первый глухой персонаж MCU. Ее играет Лорен Ридлофф, актриса, известна по своей роли в сериале "Ходячие мертвецы".



Маккари / Фото Кинориум

Спрайт (Лия МакХью)

Спрайт – воительница и искусная повествовательница. Она может создавать иллюзии из космической энергии и делать себя невидимой. Ей 7 тысяч лет, и она существует в теле 12-летней девочки. Спрайт страдает оттого, что к ней относятся, как к ребенку.



Спрайт / Фото Кіноріум

Карун (Гариш Пател)

Карун – видеооператор Кинго. Десятилетия он был лучшим другом Кинго и его связью с человечеством.



Карун слева / Скриншот из ролика Bollywood