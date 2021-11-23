Какой будет корейская версия "Бумажного дома": сюжет, дата выхода, актеры

Мир все более покоряют южнокорейские кровавые фильмы и сериалы. Скоро покажут вторую часть финального сезона "Бумажный дом", но поклонники не смогут расслабиться, потому что Netflix анонсировал корейскую версию сериала. Какой она будет – читайте в материале.

На самом деле, слухи о корейской версии появились еще летом, но только сейчас эту новость подтвердили официально. Netflix уверен, что добавление корейской версии "Бумажного дома" в свой арсенал только увеличит ценность библиотеки стриминга.

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Что известно о сериале "Бумажный дом"

Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017 года;

После безумного успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала;

В 2018 году "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом, транслируемым на Netflix;

По сюжету ограбление происходит в Королевском монетном дворе Испании, однако съемочный процесс проходил в здании Национального исследовательского совета страны.

Какой будет корейская версия "Бумажного дома"

Режиссером будущей адаптации станет Ким Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Первый сезон будет иметь 12 эпизодов продолжительностью 60 минут. Представители Netflix надеются, что новая версия станет не менее популярной, чем оригинальный испанский вариант.

Когда мы увидим новую версию на Netflix?

Учитывая то, что сериал сейчас только готовится к производству, ожидаем увидеть корейскую версию на Netflix летом или осенью 2022 года.

Какие будут актеры в адаптации?

Из пресс-релиза известно о роли таких актеров, банда:

Профессор – Ю Чи Тэ;

Берлин – Пак Хэ Су;

Токио – Джун Чен Сео;

Москва – Ли Вон Чон;

Денвер – Ким Джи Хун;

Найроби – Чан Юн Чжу;

Рио – Пак Джонг-ву;

Хельсинки – Ким Джи Хун;

Осло – Ли Кю Хо.



Актеры корейской версии "Бумажного дома" / Фото What's on Netflix

Целевая группа:

Сон Уджин – Юнджин Ким;

Ча Мухек – Ким Сон Йон.

Заложники:

Чо Энмин – Пак Мьон-хун;

Юн Мисон – Ли Чубин.



Актеры корейской версии "Бумажного дома" / Фото What's on Netflix

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Будет ли участвовать создатель Алекс Пина в адаптации "Бумажного дома"?

Судя по информации, представленной в анонсе, Алекс Пина, не будет участвовать в производстве сериала, но отозвался, что очень рад, что испанскую версию "Бумажного дома" решили адаптировать.

"Корейские создатели годами развивали свой собственный язык и аудиовизуальную культуру. Им удалось, как и нашему сериалу, выйти за пределы культурных границ и стать ориентиром для тысяч зрителей во всем мире, особенно среди молодежи. Удивительно, что мир La casa de papel настолько привлекателен для корейских создателей, что его решили адаптировать. Тот факт, что действие будет происходить на Корейском полуострове, также мне показалась увлекательной, я очень рад", – сказал Алекс Пена.