В подборку вошли громкие премьеры второй половины 2021 года. Мы собрали ленты на каждый вкус: от драмы до вестерна, от детектива до (почти) рождественской комедии.

Не пропустите 6 долгожданных сериалов ноября: премьеры Netflix, Apple TV+, Hulu, Prime Video

1. Неуловимый аромат любви / Love Hard

Американская романтическая комедия, которая влюбит вас в себя из первого кадра. И, если вы смотрели культовый сериал 2010-х годов "Дневники вампира", то мы обрадуем вас – ведь главную роль исполнила Нина Добрев. История фильма рассказывает нам о молодой женщине, которая едет к своему онлайн-возлюбленному и его семье на Рождество, чтобы удивить его на праздник. Однако она обнаруживает, что ее онлайн-любовь – Джош на самом деле ботаник (Джимми О. Янг), который обращается к героине Нины за помощью. Она должна притвориться его девушкой на праздники.

"Неуловимый аромат любви" 2021: смотрите трейлер фильма

2. Армия воров / Army of Thieves

Громкая премьера осени 2021 года – художественный фильм режиссера Маттиаса Швайгхефера. Стоит подчеркнуть, что это на самом деле приквел фильма "Армия мертвецов", в котором также снимался Маттиас Швайгхефер. Сюжет нам рассказывает об обычном банковском служащем и законопослушном гражданине – Себастиане, который ведет непопулярный видеоблог о взломах сейфов. Однажды с ним на связь выходит команда преступников и делает предложение от которого тяжело отказаться. Фильм дублирован на украинском языке.

"Армия воров" 2021: смотрите трейлер фильма

К теме Onuka назвала 8 лучших мини-сериалов на Netflix: "Каждый меня зацепил"

3. Тем сильнее они падут / The Harder They Fall

Американский вестерн-боевик, действие которого происходит на Диком Западе. Главный герой, бандит Нэт Лав, узнает, что убийцу его отца выпустили из тюрьмы. Теперь главной задачей Нэта становится месть.

"Тем сильнее они падут" 2021: смотрите трейлера фильма

4. Малышка / Sweet Girl

Главную роль в фильме исполнил звезда DC и "Игры престолов" – Джейсон Момоа. На этот раз ему пришлось сыграть мужчину, который объявил войну фармацевтической компании, которую он обвиняет в смерти жены. Теперь он должен защитить свою дочь.

"Малышка" 2021: смотрите трейлер фильма

5. Яра / Yara

Фильм основанный на реальной трагедии. Сюжет сосредоточен на главном герое – прокуроре, который расследует дело о пропавшей 13-летней девочке-подростке. И ему придется пойти на все, чтобы докопаться к истине.

"Яра" 2021: смотрите трейлер фильма