В подборку вошли громкие премьеры второй половины 2021 года. Мы собрали ленты на каждый вкус: от драмы до вестерна, от детектива до (почти) рождественской комедии.
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1. Неуловимый аромат любви / Love Hard
Американская романтическая комедия, которая влюбит вас в себя из первого кадра. И, если вы смотрели культовый сериал 2010-х годов "Дневники вампира", то мы обрадуем вас – ведь главную роль исполнила Нина Добрев. История фильма рассказывает нам о молодой женщине, которая едет к своему онлайн-возлюбленному и его семье на Рождество, чтобы удивить его на праздник. Однако она обнаруживает, что ее онлайн-любовь – Джош на самом деле ботаник (Джимми О. Янг), который обращается к героине Нины за помощью. Она должна притвориться его девушкой на праздники.
"Неуловимый аромат любви" 2021: смотрите трейлер фильма
2. Армия воров / Army of Thieves
Громкая премьера осени 2021 года – художественный фильм режиссера Маттиаса Швайгхефера. Стоит подчеркнуть, что это на самом деле приквел фильма "Армия мертвецов", в котором также снимался Маттиас Швайгхефер. Сюжет нам рассказывает об обычном банковском служащем и законопослушном гражданине – Себастиане, который ведет непопулярный видеоблог о взломах сейфов. Однажды с ним на связь выходит команда преступников и делает предложение от которого тяжело отказаться. Фильм дублирован на украинском языке.
"Армия воров" 2021: смотрите трейлер фильма
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3. Тем сильнее они падут / The Harder They Fall
Американский вестерн-боевик, действие которого происходит на Диком Западе. Главный герой, бандит Нэт Лав, узнает, что убийцу его отца выпустили из тюрьмы. Теперь главной задачей Нэта становится месть.
"Тем сильнее они падут" 2021: смотрите трейлера фильма
4. Малышка / Sweet Girl
Главную роль в фильме исполнил звезда DC и "Игры престолов" – Джейсон Момоа. На этот раз ему пришлось сыграть мужчину, который объявил войну фармацевтической компании, которую он обвиняет в смерти жены. Теперь он должен защитить свою дочь.
"Малышка" 2021: смотрите трейлер фильма
5. Яра / Yara
Фильм основанный на реальной трагедии. Сюжет сосредоточен на главном герое – прокуроре, который расследует дело о пропавшей 13-летней девочке-подростке. И ему придется пойти на все, чтобы докопаться к истине.
"Яра" 2021: смотрите трейлер фильма