Рейтинг фильмов будут публиковать на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix" по следующим категориям: Самые популярные фильмы и телешоу на английском языке, картины и шоу на других языках, самые успешные сериалы на английском языке и аналогичный список о сериалах на иностранном языке. Кроме этого можно будет взглянуть на рейтинг популярности в более чем 90 странах.

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Сегодня сайт доступен на английском и испанском языках, в следующем году появятся и другие языки. Рейтинговые списки основаны на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции на Netflix.

Это важный шаг вперед для Netflix, создателей, с которыми мы работаем и наших участников. Люди хотят понять, что означает успех в мире стриминга, и эти списки предлагают самый четкий ответ на этот вопрос в нашей индустрии. Но больше всего мы надеемся, что наш новый еженедельный топ 10 поможет фанатам открывать новые истории,
– говорится в официальном заявлении Netflix.

Лидеры этой недели (8 – 14 ноября 2021 года)

Рейтинг самых популярных фильмов в Украине:

  • "Красное сообщение";
  • "Неуловимый аромат любви";
  • "Армия воров";
  • "Горькая месть";
  • "Яра";
  • "Армия мертвецов";
  • "Застряли вместе";
  • "Трансформеры: Последний рыцарь";
  • "Дед Мороз вернулся";
  • "Семья Аддамсов".


Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Скриншот с сайта top10.netflix

Рейтинг самых популярных в Украине сериалов:

  • "Аркейн" (1 сезон);
  • "Ты" (3 сезон);
  • "Горничная "(1 сезон);
  • "Нарко: Мексика" (3 сезон);
  • "Ты" (1 сезон);
  • "Игра в кальмара" (1 сезон);
  • "Ты" (2 сезон);
  • "Ключи Локков" (2 сезон);
  • "Династия "(4 сезон);
  • "Бумажный дом" (1 сезон).


Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Скриншот с сайта top10.netflix

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