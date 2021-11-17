Рейтинг фильмов будут публиковать на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix" по следующим категориям: Самые популярные фильмы и телешоу на английском языке, картины и шоу на других языках, самые успешные сериалы на английском языке и аналогичный список о сериалах на иностранном языке. Кроме этого можно будет взглянуть на рейтинг популярности в более чем 90 странах.

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Сегодня сайт доступен на английском и испанском языках, в следующем году появятся и другие языки. Рейтинговые списки основаны на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции на Netflix.

Это важный шаг вперед для Netflix, создателей, с которыми мы работаем и наших участников. Люди хотят понять, что означает успех в мире стриминга, и эти списки предлагают самый четкий ответ на этот вопрос в нашей индустрии. Но больше всего мы надеемся, что наш новый еженедельный топ 10 поможет фанатам открывать новые истории,

– говорится в официальном заявлении Netflix.

Лидеры этой недели (8 – 14 ноября 2021 года)

Рейтинг самых популярных фильмов в Украине:

"Красное сообщение";

"Неуловимый аромат любви";

"Армия воров";

"Горькая месть";

"Яра";

"Армия мертвецов";

"Застряли вместе";

"Трансформеры: Последний рыцарь";

"Дед Мороз вернулся";

"Семья Аддамсов".



Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Скриншот с сайта top10.netflix

Рейтинг самых популярных в Украине сериалов:

"Аркейн" (1 сезон);

"Ты" (3 сезон);

"Горничная "(1 сезон);

"Нарко: Мексика" (3 сезон);

"Ты" (1 сезон);

"Игра в кальмара" (1 сезон);

"Ты" (2 сезон);

"Ключи Локков" (2 сезон);

"Династия "(4 сезон);

"Бумажный дом" (1 сезон).



Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Скриншот с сайта top10.netflix

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