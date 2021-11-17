Рейтинг фільмів будуть публікувати на окремому сайті "Топ 10 на Netflix" за такими категоріями: найпопулярніші фільми й телешоу англійською мовою, картини й шоу на інших мовах, найуспішніші серіали англійською мовою та аналогічний список про серіали іноземною мовою. Крім цього, можна буде поглянути на рейтинг популярності у більш ніж 90 країнах.

Цікаво Не тільки "Гра у кальмара": фільми на Netflix для безтурботних вихідних на карантині

Сьогодні сайт доступний на англійській та іспанській мовах, наступного року з’являться й інші мови. Рейтингові списки ґрунтуються на загальній кількості годин перегляду в перші 28 днів трансляції на Netflix.

Це важливий крок вперед для Netflix, творців, з якими ми працюємо та наших учасників. Люди хочуть зрозуміти, що означає успіх у світі стримінгу, і ці списки пропонують найчіткішу відповідь на це питання у нашій індустрії. Але найбільше ми сподіваємося, що наш новий щотижневий топ 10 допоможе фанатам відкривати нові історії,

– йдеться в офіційній заяві Netflix.

Лідери цього тижня (8 – 14 листопада 2021 року)

Рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні:

"Червоне повідомлення"; "Невловимий аромат любові"; "Армія злодіїв"; "Гірка помста"; "Яра"; "Армія мерців"; "Застрягли разом"; "Трансформери: Останній лицар"; "Дід Мороз повернувся"; "Родина Аддамсів".



Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Скриншот з сайту top10.netflix

Рейтинг найпопулярніших в Україні серіалів:

"Аркейн" (1 сезон); "Ти" (3 сезон); "Покоївка" (1 сезон); "Нарко: Мексика" (3 сезон); "Ти" (1 сезон); "Гра в кальмара" (1 сезон); "Ти" (2 сезон); "Ключі Локків" (2 сезон); "Династія" (4 сезон); "Паперовий будинок" (1 сезон).



Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Скриншот з сайту top10.netflix

Netflix запустив офіційний рейтинг фільмів і серіалів: дивіться відео