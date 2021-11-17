Рейтинг фільмів будуть публікувати на окремому сайті "Топ 10 на Netflix" за такими категоріями: найпопулярніші фільми й телешоу англійською мовою, картини й шоу на інших мовах, найуспішніші серіали англійською мовою та аналогічний список про серіали іноземною мовою. Крім цього, можна буде поглянути на рейтинг популярності у більш ніж 90 країнах.
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Сьогодні сайт доступний на англійській та іспанській мовах, наступного року з’являться й інші мови. Рейтингові списки ґрунтуються на загальній кількості годин перегляду в перші 28 днів трансляції на Netflix.
Це важливий крок вперед для Netflix, творців, з якими ми працюємо та наших учасників. Люди хочуть зрозуміти, що означає успіх у світі стримінгу, і ці списки пропонують найчіткішу відповідь на це питання у нашій індустрії. Але найбільше ми сподіваємося, що наш новий щотижневий топ 10 допоможе фанатам відкривати нові історії,
– йдеться в офіційній заяві Netflix.
Лідери цього тижня (8 – 14 листопада 2021 року)
Рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні:
- "Червоне повідомлення";
- "Невловимий аромат любові";
- "Армія злодіїв";
- "Гірка помста";
- "Яра";
- "Армія мерців";
- "Застрягли разом";
- "Трансформери: Останній лицар";
- "Дід Мороз повернувся";
- "Родина Аддамсів".
Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Скриншот з сайту top10.netflix
Рейтинг найпопулярніших в Україні серіалів:
- "Аркейн" (1 сезон);
- "Ти" (3 сезон);
- "Покоївка" (1 сезон);
- "Нарко: Мексика" (3 сезон);
- "Ти" (1 сезон);
- "Гра в кальмара" (1 сезон);
- "Ти" (2 сезон);
- "Ключі Локків" (2 сезон);
- "Династія" (4 сезон);
- "Паперовий будинок" (1 сезон).
Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Скриншот з сайту top10.netflix
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