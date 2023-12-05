Часто, переживая при главных героях, мы отвлекаемся от внешних проблем, позволяем себе быть слабыми. В новой подборке 24 Канала найдете несколько лент, которые стоит посмотреть, когда хочется выплакаться.
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"Лев"
Год: 2016
Жанр: драма
Страна: США, Австралия, Великобритания
Возраст: 16+
Рейтинг IMDb: 8.0
5-летний Сару, происходящий из бедной индийской семьи, потерялся на вокзале. Он попал в приют, откуда в свою семью его забирают супруги за Австралию. Друзья советуют мальчику использовать Google Earth, чтобы найти свою родную семью.
"Лев": смотрите онлайн трейлер фильма
"До встречи с тобой"
Год: 2016
Жанр: драма, романтический
Страна: Великобритания, США
Возраст: 12+
Рейтинг IMDb: 7.4
Эта экранизация одноименного романа британской писательницы Джоджо Мойес точно не оставит никого равнодушным. Главная героиня – 26-летняя Луиза Кларк уверена, что очень любит свою работу в кафе и совсем не любит Патрика, с которым встречается уже продолжительное время. Однажды Луизу увольняют и это кардинально изменяет ее жизнь.
Она устраивается смотрителью к Уильяму Трейнору, который в прошлом вел очень активный и экстремальный образ жизни, а теперь полностью парализован. Это удручает его настолько, что мужчина стремится покончить с жизнью. Луизе удается сделать его серые будни яркими и показать, что все еще есть смысл просыпаться по утрам.
"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ингрид едет на Запад"
Год: 2017
Жанр: драма, комедия
Страна: США
Возраст: 18+
Рейтинг IMDb: 6.6
Главная героиня довольно привлекательной девушкой, считает себя вполне адекватной, но порой ее поступки и поведение говорят совсем другое. Хотя этот фильм называют комедией, но рассказывается в нем об одиночестве, которое ложится и побуждает девушку создавать фальшивую личность из-за влюбленности в друга.
Если без спойлеров осторожно, финал этой ленты может разбить сердце.
"Ингрид едет на Запад": смотрите онлайн трейлер фильма