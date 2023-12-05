Часто, переживаючи за головних героїв, ми відволікаємося від зовнішніх проблем, дозволяємо собі бути слабкими. У новій добірці 24 Каналу знайдете кілька стрічок, які варто подивитися, коли хочеться виплакатися.

Зверніть увагу З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати

"Лев"

Рік: 2016

Жанр: драма

Країна: США, Австралія, Велика Британія

Вік: 16+

Рейтинг IMDb: 8.0

5-річний Сару, що походить з бідної індійської родини, загубився на вокзалі. Він потрапив до притулку, звідки у свою сім'ю його забирає подружжя за Австралії. Друзі радять хлопчику використати Google Earth, щоб відшукати свою рідну сім'ю.

"Лев": дивіться онлайн трейлер фільму

"До зустрічі з тобою"

Рік: 2016

Жанр: драма, романтичний

Країна: Велика Британія, США

Вік: 12+

Рейтинг IMDb: 7.4

Ця екранізація однойменного роману британської письменниці Джоджо Мойєс точно не залишить байдужим нікого. Головна героїня – 26-річна Луїза Кларк впевнена, що дуже любить свою роботу в кав'ярні й зовсім не кохає Патріка, з яким зустрічається вже тривалий час. Одного разу Луїзу звільняють і це кардинально змінює її життя.

Вона влаштовується доглядачкою до Вільяма Трейнора, який в минулому вів дуже активний та екстремальний спосіб життя, а тепер повністю паралізований. Це пригнічує його настільки, що чоловік прагне покінчити з життям. Луїзі вдається зробити його сірі будні яскравими та показати, що все ще є сенс прокидатися вранці.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Інгрід їде на Захід"

Рік: 2017

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Вік: 18+

Рейтинг IMDb: 6.6

Головна героїня є досить привабливою дівчиною, вважає себе цілком адекватною, але часом її вчинки та поведінка говорять геть інше. Хоч цей фільм називають комедією, та розповідається в ньому про самотність, що лягає і спонукає дівчину створювати фальшиву особистість через закоханість у друга.

Якщо без спойлерів – обережно, фінал цієї стрічки може розбити серце.

"Інгрід їде на Захід": дивіться онлайн трейлер фільму