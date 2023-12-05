3 фильма, которые нужно смотреть, когда хочется плакать

Плач – это вовсе не слабость, а способ освободиться от негативных эмоций, избавиться от того бремени, которое на душе. Однако далеко не все люди могут плакать, когда плохо. Помочь сделать это может просмотр фильмов.

Часто, переживая при главных героях, мы отвлекаемся от внешних проблем, позволяем себе быть слабыми. В новой подборке 24 Канала найдете несколько лент, которые стоит посмотреть, когда хочется выплакаться.

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"Лев"

Год: 2016

Жанр: драма

Страна: США, Австралия, Великобритания

Возраст: 16+

Рейтинг IMDb: 8.0

5-летний Сару, происходящий из бедной индийской семьи, потерялся на вокзале. Он попал в приют, откуда в свою семью его забирают супруги за Австралию. Друзья советуют мальчику использовать Google Earth, чтобы найти свою родную семью.

"Лев": смотрите онлайн трейлер фильма

"До встречи с тобой"

Год: 2016

Жанр: драма, романтический

Страна: Великобритания, США

Возраст: 12+

Рейтинг IMDb: 7.4

Эта экранизация одноименного романа британской писательницы Джоджо Мойес точно не оставит никого равнодушным. Главная героиня – 26-летняя Луиза Кларк уверена, что очень любит свою работу в кафе и совсем не любит Патрика, с которым встречается уже продолжительное время. Однажды Луизу увольняют и это кардинально изменяет ее жизнь.

Она устраивается смотрителью к Уильяму Трейнору, который в прошлом вел очень активный и экстремальный образ жизни, а теперь полностью парализован. Это удручает его настолько, что мужчина стремится покончить с жизнью. Луизе удается сделать его серые будни яркими и показать, что все еще есть смысл просыпаться по утрам.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ингрид едет на Запад"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Год: 2017

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Возраст: 18+

Рейтинг IMDb: 6.6

Главная героиня довольно привлекательной девушкой, считает себя вполне адекватной, но порой ее поступки и поведение говорят совсем другое. Хотя этот фильм называют комедией, но рассказывается в нем об одиночестве, которое ложится и побуждает девушку создавать фальшивую личность из-за влюбленности в друга.

Если без спойлеров осторожно, финал этой ленты может разбить сердце.

"Ингрид едет на Запад": смотрите онлайн трейлер фильма