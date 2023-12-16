3 фильма, которые улучшат настроение и помогут разгрузиться
Просмотр фильма – часто самый лучший отдых. Важно лишь подобрать удачные фильмы, которые улучшат настроение и помогут хоть немного забыть о ежедневных заботах.
Раньше мы писали о фильмы, которые нужно смотреть, когда хочется плакать, а сейчас 24 Канал предлагает ознакомиться с тремя лентами, которые не оставят вас без положительных эмоций.
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"Признание"
Год: 2009
Жанр: драма, комедия, мелодрама
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6.7
Эндрю Пексон работает в большом издательстве помощником деспотической Маргарет Тейт, однако мечтает о должности редактора. Однажды он получает столь желанный шанс. У Маргарет заканчивается рабочая виза, поэтому, чтобы не терять хорошую работу и не получить депортацию на родину, она придумывает план – женитьбу на Эндрю.
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"Байстрюки"
Год: 2017
Жанр: комедия
Страна: США
Рейтинг IMDb: 5.5
Сюжет разворачивается вокруг двух братьев, всю жизнь тратящих на вечеринки и девушек. Однако есть одна проблема, которая беспокоит их уже продолжительное время. Мужчины не знают своего отца и решают найти его. На этом пути они столкнутся со многими приключениями и смешными моментами, которые точно не позволят скучать зрителям.
"Байстрюки": смотрите онлайн трейлер фильма
"Неудержимая свадьба"
Год: 2022
Жанр: экшн, мелодрама, комедия
Страна: США
Рейтинг IMDb: 5.4
Завершаем нашу подборку комедией из Дженнифер Лопес, сыгравшей главную роль – невесту Дарси. Девушка вместе с любимым Томом спланировала свадьбу на отдаленном острове, продумала каждую деталь. Однако все происходит совсем не так, как запланировали невесты.
Гости становятся заложниками банды головорезов, а молодожены убегают по тропическим лесам, будучи прикованными друг к другу наручниками. Перед этим они пережили немало перипетий, так что бой с вооруженными террористами кажется настоящим пустяком.
"Неудержимая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма