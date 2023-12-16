3 фильма, которые улучшат настроение и помогут разгрузиться

Просмотр фильма – часто самый лучший отдых. Важно лишь подобрать удачные фильмы, которые улучшат настроение и помогут хоть немного забыть о ежедневных заботах.

Раньше мы писали о фильмы, которые нужно смотреть, когда хочется плакать, а сейчас 24 Канал предлагает ознакомиться с тремя лентами, которые не оставят вас без положительных эмоций.

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"Признание"

Год: 2009

Жанр: драма, комедия, мелодрама

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6.7

Эндрю Пексон работает в большом издательстве помощником деспотической Маргарет Тейт, однако мечтает о должности редактора. Однажды он получает столь желанный шанс. У Маргарет заканчивается рабочая виза, поэтому, чтобы не терять хорошую работу и не получить депортацию на родину, она придумывает план – женитьбу на Эндрю.

"Признание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Байстрюки"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Год: 2017

Жанр: комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 5.5

Сюжет разворачивается вокруг двух братьев, всю жизнь тратящих на вечеринки и девушек. Однако есть одна проблема, которая беспокоит их уже продолжительное время. Мужчины не знают своего отца и решают найти его. На этом пути они столкнутся со многими приключениями и смешными моментами, которые точно не позволят скучать зрителям.

"Байстрюки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неудержимая свадьба"

Год: 2022

Жанр: экшн, мелодрама, комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 5.4

Завершаем нашу подборку комедией из Дженнифер Лопес, сыгравшей главную роль – невесту Дарси. Девушка вместе с любимым Томом спланировала свадьбу на отдаленном острове, продумала каждую деталь. Однако все происходит совсем не так, как запланировали невесты.

Гости становятся заложниками банды головорезов, а молодожены убегают по тропическим лесам, будучи прикованными друг к другу наручниками. Перед этим они пережили немало перипетий, так что бой с вооруженными террористами кажется настоящим пустяком.

"Неудержимая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма