Раніше ми писали про фільми, які треба дивитися, коли хочеться плакати, а зараз 24 Канал пропонує ознайомитися з трьома стрічками, які точно не залишать вас без позитивних емоцій.
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"Освідчення"
Рік: 2009
Жанр: драма, комедія, мелодрама
Країна: США
Рейтинг IMDb: 6.7
Ендрю Пексон працює у великому видавництві помічником деспотичної Маргарет Тейт, однак мріє про посаду редактора. Одного разу він отримує такий бажаний шанс. У Маргарет закінчується робоча віза, тож, щоб не втрачати хорошу роботу й не отримати депортацію на батьківщину, вона вигадує план – одруження з Ендрю.
"Освідчення": дивіться онлайн трейлер фільму
"Байстрюки"
Рік: 2017
Жанр: комедія
Країна: США
Рейтинг IMDb: 5.5
Сюжет розгортається навколо двох братів, які все життя витрачають на вечірки та дівчат. Однак є одна проблема, яка турбує їх вже тривалий час. Чоловіки не знають свого батька і вирішують відшукати його. На цьому шляху вони зіткнуться з багатьма пригодами та смішними моментами, які точно не дозволять глядачам нудьгувати.
"Байстрюки": дивіться онлайн трейлер фільму
"Нестримне весілля"
Рік: 2022
Жанр: екшн, мелодрама, комедія
Країна: США
Рейтинг IMDb: 5.4
Завершуємо нашу добірку комедією з Дженніфер Лопес, яка зіграла головну роль – наречену Дарсі. Дівчина разом з коханим Томом спланувала весілля на віддаленому острові, продумала кожну деталь. Однак все стається зовсім не так, як запланували наречені.
Гості стають заручниками банди головорізів, а молодята тікають тропічними лісами, бувши прикутими одне до одного кайданками. Перед цим вони пережили чимало перипетій, тож бій з озброєними терористами видається справжньою дрібницею.
"Нестримне весілля": дивіться онлайн трейлер фільму