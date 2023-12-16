Раніше ми писали про фільми, які треба дивитися, коли хочеться плакати, а зараз 24 Канал пропонує ознайомитися з трьома стрічками, які точно не залишать вас без позитивних емоцій.

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"Освідчення"

Рік: 2009

Жанр: драма, комедія, мелодрама

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.7

Ендрю Пексон працює у великому видавництві помічником деспотичної Маргарет Тейт, однак мріє про посаду редактора. Одного разу він отримує такий бажаний шанс. У Маргарет закінчується робоча віза, тож, щоб не втрачати хорошу роботу й не отримати депортацію на батьківщину, вона вигадує план – одруження з Ендрю.

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"Байстрюки"

Рік: 2017

Жанр: комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 5.5

Сюжет розгортається навколо двох братів, які все життя витрачають на вечірки та дівчат. Однак є одна проблема, яка турбує їх вже тривалий час. Чоловіки не знають свого батька і вирішують відшукати його. На цьому шляху вони зіткнуться з багатьма пригодами та смішними моментами, які точно не дозволять глядачам нудьгувати.

"Байстрюки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нестримне весілля"

Рік: 2022

Жанр: екшн, мелодрама, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 5.4

Завершуємо нашу добірку комедією з Дженніфер Лопес, яка зіграла головну роль – наречену Дарсі. Дівчина разом з коханим Томом спланувала весілля на віддаленому острові, продумала кожну деталь. Однак все стається зовсім не так, як запланували наречені.

Гості стають заручниками банди головорізів, а молодята тікають тропічними лісами, бувши прикутими одне до одного кайданками. Перед цим вони пережили чимало перипетій, тож бій з озброєними терористами видається справжньою дрібницею.

"Нестримне весілля": дивіться онлайн трейлер фільму