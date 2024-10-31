Какой фильм посмотреть на Хэллоуин: 50 лучших вариантов

Уже сегодня, 31 октября, наступил самый мистический день во всем году Хэллоуин. И хоть этот праздник отмечают далеко не все, ощутить особую хэллоуинскую атмосферу хочется многим. Поэтому пока кто-то размышляет над лучшим костюмом, другие ищут идеальный вариант кино.

В ночь Хэллоуина можно пощекотать себе нервы качественным фильмом. Редакция Кино 24 собрала различные варианты лент, которые можно посмотреть в Хэллоуин. Здесь и лучшие классические ужастики, и психологические триллеры, которые выдержали испытание временем.

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Какие-то из этих картин прямо ассоциируются с этим праздником, какие-то рассказывают о магии, ведьм и вампиров. Выбрать можно и более семейный вариант – комедийные или анимационные ужастики, что понравятся представителям любого поколения. Выбирайте тот фильм, что понравится вам больше всего.

50 фильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

"Субстанция" (2024) "Битлджюс Битлджюс" (2024) "M3GAN" (2023) "Говори со мной" (2023) "Тело, тело, тело тело" (2022)

"Тело, тело, тело тело": смотрите трейлер онлайн

"Ноу" (2022) "Человек-невидимка" (2020) "Мы" (2019) "Маяк" (2019) "Апостол" (2018) "Наследственность" (2018) "Тихое место" (2018) "Птичий короб" (2018) "Ловушка" (2017) "Оно" (2017)

"Оно": смотрите трейлер онлайн

"Коко" (2017) "Чем мы занимаемся в тенях" (2015) "Ведьма" (2015) "Девушка возвращается одна ночью домой" (2014) "Бабадук" (2014) "Окулус" (2013) "Черный лебедь" (2010) "Коралина в мире кошмаров" (2009) "Тело Дженнифер" (2009) "Поздравляем в Зомбиленде" (2009)

"Поздравляем в Зомбиленде": смотрите трейлер онлайн

"Зубы" (2007) "Суини Тодд" (2007) "Дом восковых фигур" (2005) "Труп невесты" (2005) "Другие" (2001) "Оборотень" (2000) "Шестое чувство" (1999) "Сонная лощина" (1999) "Практическая магия" (1998) "Крик" (1996)

"Крик": смотрите трейлер онлайн

"Каспер" (1995) "Фокус Покус" (1993) "Ужас перед Рождеством" (1993) "Молчание ягнят" (1991) "Мизери" (1990) "Сияние" (1980) "Ужас Амитивилля" (1979) "Хэллоуин" (1978) "Кэрри" (1976) "Челюсти" (1975)

"Челюсти": смотрите трейлер онлайн