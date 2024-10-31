Какой фильм посмотреть на Хэллоуин: 50 лучших вариантов
Уже сегодня, 31 октября, наступил самый мистический день во всем году Хэллоуин. И хоть этот праздник отмечают далеко не все, ощутить особую хэллоуинскую атмосферу хочется многим. Поэтому пока кто-то размышляет над лучшим костюмом, другие ищут идеальный вариант кино.
В ночь Хэллоуина можно пощекотать себе нервы качественным фильмом. Редакция Кино 24 собрала различные варианты лент, которые можно посмотреть в Хэллоуин. Здесь и лучшие классические ужастики, и психологические триллеры, которые выдержали испытание временем.
Интересно 8 фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix в Хэллоуин
Какие-то из этих картин прямо ассоциируются с этим праздником, какие-то рассказывают о магии, ведьм и вампиров. Выбрать можно и более семейный вариант – комедийные или анимационные ужастики, что понравятся представителям любого поколения. Выбирайте тот фильм, что понравится вам больше всего.
50 фильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
- "Субстанция" (2024)
- "Битлджюс Битлджюс" (2024)
- "M3GAN" (2023)
- "Говори со мной" (2023)
- "Тело, тело, тело тело" (2022)
"Тело, тело, тело тело": смотрите трейлер онлайн
- "Ноу" (2022)
- "Человек-невидимка" (2020)
- "Мы" (2019)
- "Маяк" (2019)
- "Апостол" (2018)
- "Наследственность" (2018)
- "Тихое место" (2018)
- "Птичий короб" (2018)
- "Ловушка" (2017)
- "Оно" (2017)
"Оно": смотрите трейлер онлайн
- "Коко" (2017)
- "Чем мы занимаемся в тенях" (2015)
- "Ведьма" (2015)
- "Девушка возвращается одна ночью домой" (2014)
- "Бабадук" (2014)
- "Окулус" (2013)
- "Черный лебедь" (2010)
- "Коралина в мире кошмаров" (2009)
- "Тело Дженнифер" (2009)
- "Поздравляем в Зомбиленде" (2009)
"Поздравляем в Зомбиленде": смотрите трейлер онлайн
- "Зубы" (2007)
- "Суини Тодд" (2007)
- "Дом восковых фигур" (2005)
- "Труп невесты" (2005)
- "Другие" (2001)
- "Оборотень" (2000)
- "Шестое чувство" (1999)
- "Сонная лощина" (1999)
- "Практическая магия" (1998)
- "Крик" (1996)
"Крик": смотрите трейлер онлайн
- "Каспер" (1995)
- "Фокус Покус" (1993)
- "Ужас перед Рождеством" (1993)
- "Молчание ягнят" (1991)
- "Мизери" (1990)
- "Сияние" (1980)
- "Ужас Амитивилля" (1979)
- "Хэллоуин" (1978)
- "Кэрри" (1976)
- "Челюсти" (1975)
"Челюсти": смотрите трейлер онлайн
- "Техасская резня бензопилой" (1974)
- "Экзорцист" (1973)
- "Ребенок Розмари" (1968)
- "Психо" (1960)
- "Носферату. Симфония ужаса" (1922)