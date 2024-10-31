У ніч Геловіну можна полоскотати собі нерви якісним фільмом. Редакція Кіно 24 зібрала різноманітні варіанти стрічок, які можна переглянути у Геловін. Тут і найкращі класичні жахастики, і психологічні трилери, які витримали випробування часом.
Цікаво 8 фільмів, які варто подивитися на Netflix у Геловін
Якісь з цих картин прямо асоціюються з цим святом, якісь розповідають про магію, відьом і вампірів. Обрати можна й більш сімейний варіант – комедійні чи анімаційні жахастики, що сподобаються представникам будь-якого покоління. Обирайте той фільм, що сподобається вам найбільше.
50 фільмів, які варто подивитися на Геловін
- "Субстанція" (2024)
- "Бітлджюс Бітлджюс" (2024)
- "M3GAN" (2023)
- "Говори до мене" (2023)
- "Тіло, тіло, тіло" (2022)
"Тіло, тіло, тіло": дивіться трейлер онлайн
- "Ноу" (2022)
- "Людина-невидимка" (2020)
- "Ми" (2019)
- "Маяк" (2019)
- "Апостол" (2018)
- "Спадковість" (2018)
- "Тихе місце" (2018)
- "Пташиний короб" (2018)
- "Пастка" (2017)
- "Воно" (2017)
"Воно": дивіться трейлер онлайн
- "Коко" (2017)
- "Чим ми займаємось у тінях" (2015)
- "Відьма" (2015)
- "Дівчина повертається одна вночі додому" (2014)
- "Бабадук" (2014)
- "Окулус" (2013)
- "Чорний лебідь" (2010)
- "Кораліна у світі кошмарів" (2009)
- "Тіло Дженніфер" (2009)
- "Вітаємо у Зомбіленді" (2009)
"Вітаємо у Зомбіленді": дивіться трейлер онлайн
- "Зуби" (2007)
- "Свіні Тодд" (2007)
- "Будинок воскових фігур" (2005)
- "Труп нареченої" (2005)
- "Інші" (2001)
- "Перевертень" (2000)
- "Шосте чуття" (1999)
- "Сонна лощина" (1999)
- "Практична магія" (1998)
- "Крик" (1996)
"Крик": дивіться трейлер онлайн
- "Каспер" (1995)
- "Фокус Покус" (1993)
- "Жах перед Різдвом" (1993)
- "Мовчання ягнят" (1991)
- "Мізері" (1990)
- "Сяйво" (1980)
- "Жах Амітивіля" (1979)
- "Хелловін" (1978)
- "Керрі" (1976)
- "Щелепи" (1975)
"Щелепи": дивіться трейлер онлайн
- "Техаська різанина бензопилою" (1974)
- "Екзорцист" (1973)
- "Дитина Розмарі" (1968)
- "Психо" (1960)
- "Носферату. Симфонія жаху" (1922)