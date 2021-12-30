"Сумасшедшая свадьба" стала единственной украинской кинотрилогией, к тому же – коммерчески успешной. Так, первая часть собрала в прокате 54 918 928 гривен, вторая – 41 273 985 гривен, третья – 28 983 764 гривны. Все три кинофильма посмотрели в кинотеатрах сотни тысяч украинцев: всего было продано около 745 тысяч билетов, а общий бокс-офис достиг отметки 125 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба кинотрилогии "Сумасшедшая свадьба".

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Первая "Сумасшедшая свадьба" стала самым кассовым украинским фильмом 2018 года и заняла 11 место среди всех фильмов, прокат которых шел в 2018 году (включая голливудские блокбастеры), а "Сумасшедшая свадьба 2" стала самым кассовым украинским фильмом 2020 года. Все три части вошли в 10 бокс-офиса украинских фильмов за последние 6 лет, заняв соответственно 2-е, 4-е и 8-е места в общенациональном рейтинге.

Премьера третьей завершающей части намечена на 1 января 2022 года.



Рейтинг "Сумасшедшой свадьбы" / Фото пресс-службы кинотрилогии

Сумасшедшая вселенная стала настолько популярной, что права на создание локальной версии были проданы в Литву, а чуть позже и в Румынию. Литовская версия "Сумасшедшой свадьбы" собрала в прокате 776 939 долларов, закрепив успех кинофраншизы на международной арене. Кроме того, кинотеатральный прокат 1-й и 2-й частей кинотрилогии проходил, по меньшей мере, в 10 странах мира, среди которых Австралия, Польша, Чехия, США, Канада, Китай и страны Латинской Америки.

"Сумасшедшая свадьба" 3: смотрите трейлер