Это новая немецкая драматическая лента, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале 18 февраля этого года. На Netflix фильм вышел 7 марта, пишет Кино 24.

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В центре сюжета – состоятельная немецкая семья, которая проводит идеальное лето на французской вилле в Провансе. Джон, Эстер и двое их детей кажутся стандартной семьей. Идиллия разрушается, когда они случайно на сельской дороге сбивают молодую девушку.

Теодоре предлагают остаться у них, чтобы девушка не обращалась в больницу или полицию. А потом она возвращается в семью с предложением стать их домработницей.

Девушка "подмазывается" к каждому члену семьи, используя их слабости. Они же взамен также имеют скрытые мотивы. И эта ошибка приводит к непредсказуемым последствиям, которые меняют жизнь всей семьи.

"Вкуснятина": смотрите трейлер онлайн

Добавим, в список самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев, вошли и другие новинки. В частности, "Бастион 36", "Планктон", "Неправильный путь" и многие другие.

Важно заметить, что несмотря на такой высокий рейтинг в Netflix, лента не получила подобного признания со стороны критиков. Ее критикуют за сходство в мотивах других фильмов, затянутость и несовершенную идею.

В то же время "Вкуснятину" похвалили за интригу, остроту, увлекательный сюжет и актерскую игру, в частности, Карлы Диас. Она безупречно передает эмоции и навевает ужас на зрителя.

Фильм продолжает концепцию подобных лент "Паразиты" или "Солтберн" о классовом неравенстве и критику элиты. Лента понравится тем, кто хотел бы увидеть сочетание вышеупомянутых фильмов.