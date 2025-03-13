Фаворит украинцев: новый немецкий триллер стал самым популярным на Netflix

Стриминговая платформа Netflix недавно обновила список популярных фильмов за последнюю неделю. Неожиданным фаворитом украинцев стала немецкая лента "Вкуснятина".

Это новая немецкая драматическая лента, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале 18 февраля этого года. На Netflix фильм вышел 7 марта, пишет Кино 24.

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В центре сюжета – состоятельная немецкая семья, которая проводит идеальное лето на французской вилле в Провансе. Джон, Эстер и двое их детей кажутся стандартной семьей. Идиллия разрушается, когда они случайно на сельской дороге сбивают молодую девушку.

Теодоре предлагают остаться у них, чтобы девушка не обращалась в больницу или полицию. А потом она возвращается в семью с предложением стать их домработницей.

Девушка "подмазывается" к каждому члену семьи, используя их слабости. Они же взамен также имеют скрытые мотивы. И эта ошибка приводит к непредсказуемым последствиям, которые меняют жизнь всей семьи.

"Вкуснятина": смотрите трейлер онлайн

Добавим, в список самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев, вошли и другие новинки. В частности, "Бастион 36", "Планктон", "Неправильный путь" и многие другие.

Важно заметить, что несмотря на такой высокий рейтинг в Netflix, лента не получила подобного признания со стороны критиков. Ее критикуют за сходство в мотивах других фильмов, затянутость и несовершенную идею.

В то же время "Вкуснятину" похвалили за интригу, остроту, увлекательный сюжет и актерскую игру, в частности, Карлы Диас. Она безупречно передает эмоции и навевает ужас на зрителя.

Фильм продолжает концепцию подобных лент "Паразиты" или "Солтберн" о классовом неравенстве и критику элиты. Лента понравится тем, кто хотел бы увидеть сочетание вышеупомянутых фильмов.