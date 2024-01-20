Новый фильм Netflix, держащий в напряжении до последней минуты

В январе на Netflix вышел новый фильм, который уже заполонил сердца украинцев. Это боевик "Взлет" с Кевином Гартом в главной роли.

Эта лента заняла первое место среди тех, которые чаще всего смотрели в Украине на прошлой неделе.

Не упустите Сериалы о спорте на Netflix, которые можно посмотреть в выходные

Новый фильм, который нужно посмотреть на Netflix

По сюжету этого американского боевика, профессиональная воровка объединяется с бывшим любимым, когда-то работавшим в ФБР, чтобы реализовать самое грандиозное ограбление. В этом рискованном деле им помогает команда талантливых мошенников.

Все они стремятся похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов на борту пассажирского рейса 777. Все это происходит во время полета самолета из Лондона в Цюрих на высоте 12 километров.

"Взлет": смотрите онлайн трейлер фильма

Не только "Взлет"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Недавно на Netflix вышел еще один фильм, также попавший в число самых популярных среди украинцев. Речь идет о ленте "Снежное сообщество" режиссера Хуана Антонио Байоны.

Это историческая драма, основанная на реальных событиях, происходивших 13 октября 1972 года. В самом сердце Анд разбился пассажирский самолет. На борту находилась команда регбистов, летевших из Уругвая в Чили. Выжить в этой авиакатастрофе удалось не всем. Чтобы выжить и найти путь домой, те, кому удалось уцелеть, вынуждены объединить усилия и полагаться только друг на друга.

"Снежное сообщество": смотрите онлайн трейлер фильма