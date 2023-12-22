Речь идет о фильме "Ненавижу Рождество", отмечает 24 Канал. Эта легкая итальянская комедия точно придаст уют вашим долгим зимним вечерам.
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О чем сериал "Ненавижу Рождество"
Количество сезонов: 2
Количество серий: 12
Рейтинг IMDb: 6.0
Рождество – время уютных семейных посиделок, которые одинокая медсестра Джанна ненавидит. Главная героиня лжет своим родственникам, говоря, что у нее появился парень, которого на самом деле нет. Теперь она не может приехать домой на праздники без бойфренда, поэтому делает все, чтобы встретить парня своей мечты к Рождеству.
Джанна начинает активно ходить на свидание, однако сталкивается с целым рядом разочарований. Удастся ли Джанни найти настоящую любовь или все-таки придется рассказать родным правду?
"Ненавижу Рождество": смотрите онлайн трейлер сериала
Если же вы в поисках праздничных фильмов для семейного просмотра, то раньше мы рассказывали сразу о 50 новогодних и рождественских лент, среди которых каждый найдет то, что нравится. Это фильмы разных жанров, которые понравятся как детям, так и взрослым.