Йдеться про стрічку "Ненавиджу Різдво", зазначає 24 Канал. Ця легка італійська комедія точно додасть затишку вашим довгим зимовим вечорам.

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Про що серіал "Ненавиджу Різдво"

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 12

Рейтинг IMDb: 6.0

Різдво – час затишних сімейних посиденьок, які самотня медсестра Джанна ненавидить. Головна героїня бреше своїм родичам, кажучи, що в неї з'явився хлопець, якого насправді немає. Тепер вона не може приїхати додому на свята без бойфренда, тому робить все, щоб зустріти хлопця своєї мрії до Різдва.

Джанна починає активно ходити на побачення, однак стикається з цілою серією розчарувань. Чи вдасться Джанні знайти справжнє кохання, чи все-таки доведеться розповісти рідним правду?

"Ненавиджу Різдво": дивіться онлайн трейлер серіалу

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Якщо ж ви у пошуках святкових фільмів для сімейного перегляду, то раніше ми розповідали одразу про 50 новорічних і різдвяних стрічок, серед яких кожен знайде те, що до вподоби. Це фільми різних жанрів, які сподобаються як дітям, так і дорослим.