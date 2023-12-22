Рождественский сериал Netflix, который обязательно нужно посмотреть перед праздниками
До Рождества остались считанные дни, поэтому самое время создавать праздничное настроение. Если вы уже украсили елку, дома сияют яркие иллюминации, то вы готовы к просмотру рождественского сериала, который сейчас чуть ли не чаще всего украинцы смотрят на Netflix.
Речь идет о фильме "Ненавижу Рождество", отмечает 24 Канал. Эта легкая итальянская комедия точно придаст уют вашим долгим зимним вечерам.
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О чем сериал "Ненавижу Рождество"
Количество сезонов: 2
Количество серий: 12
Рейтинг IMDb: 6.0
Рождество – время уютных семейных посиделок, которые одинокая медсестра Джанна ненавидит. Главная героиня лжет своим родственникам, говоря, что у нее появился парень, которого на самом деле нет. Теперь она не может приехать домой на праздники без бойфренда, поэтому делает все, чтобы встретить парня своей мечты к Рождеству.
Джанна начинает активно ходить на свидание, однако сталкивается с целым рядом разочарований. Удастся ли Джанни найти настоящую любовь или все-таки придется рассказать родным правду?
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Если же вы в поисках праздничных фильмов для семейного просмотра, то раньше мы рассказывали сразу о 50 новогодних и рождественских лент, среди которых каждый найдет то, что нравится. Это фильмы разных жанров, которые понравятся как детям, так и взрослым.