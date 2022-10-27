Какой фильм или сериал выбрать на вечер: самые популярные фильмы Netflix среди украинцев

Вечер, проведенный по просмотру интересного фильма или сериала, точно придаст вам настроение и поможет расслабиться. Если вам сложно найти ленту – мы поможем.

Следует сказать, что Netflix каждый вторник обновляет списки рейтинговых лент в разных странах мира на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix". В частности, в Украине сейчас больше всего смотрят сериал "Надзиратель" и фильм "Школа добра и зла". Попробуйте и вы, может, вам понравится какой-либо проект из перечня.

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Какой фильм или сериал выбрать на вечер: рейтинговый список от Netflix

Рейтинговые списки Netflix основаны на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции. Ниже знакомьтесь с теми лентами, которые смотрели украинцы на стриминге за период с 17 по 23 октября.

Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Самым популярным сериалом этого периода стал "Надзиратель" (The Watcher). Его премьера прошла 13 октября 2022 года. Сериал имеет 7 серий, над которыми работали Райан Мерфи, Пэрис Барклай, Дженнифер Линч, Ян Бреннан и Райли Смит.

В центре истории – супружеская пара, которая подвергается преследованиям после переезда в дом своей мечты в Нью-Джерси. В главных ролях – Бобби Каннавале, Наоми Уоттс, Нома Думезвене, Дженнифер Кулидж и другие.

"Надзиратель" 2022: смотрите трейлер

Больше популярных сериалов на стриминге

"Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера", 1 сезон;

"С нуля", ограниченный сериал;

"Императрица", 1 сезон;

"Варвары", 2 сезон;

"Вымышленная Анна", 1 сезон;

"Династия", 2 сезон;

"Корона", 1 сезон

"странные чудеса 4";

"Варвары", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix

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Самые популярные фильмы Netflix в Украине

Самым популярным фильмом стал "Школа добра и зла" режиссера Пола Файга по сценарию Ванессы Тейлор и Дэвида Маги. Лента основана на одноименном бестселлере 2013 Сомана Чайнани.

В центре сюжета – двое юношей, которых отправили из поселка Гавальдон учиться в Школу добра и зла. Там они встретятся с принцами и принцессами, героями сказок и волшебниками. Одна из девушек попадает в Школу зла, а другая – Школу добрая. Перед какими трудностями они предстанут, и пройдет ли проверку на прочность их дружба – узнайте после просмотра.

"Школа добра и зла" 2022: смотрите трейлер онлайн

Больше популярных фильмов на стриминге

"Самая счастливая девушка на свете", 2022 год;

"Проклятие Бридж-Голлоу", 2022 год;

"Телефон мистера Герригена", 2022 год;

"Пой", 2016 год;

"Армия воров", 2021 год;

"Красное сообщение", 2021 год;

"Беби босс", 2017 год;

"Время для себя", 2022 год;

"Серый человек", 2022 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix