72 года на экране: какой сериал является самым длинным в мире и сколько серий имеет

В мире кино существует множество долговременных сериалов, которые поражают количеством эпизодов. Однако среди всех лент есть абсолютный рекордсмен.

24 Канал рассказывает о самом длинном сериале в мире – "Путеводный свет". Подробнее о нем – читайте далее в материале.

Интересно В шаге от подписания контракта: какой актер сыграет Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере

Какой сериал является самым длинным в мире

"Путеводный свет" – классическая мыльная опера, которая рассказывает о жизни нескольких семей в вымышленном городе Спрингфилд. Сюжет сериала разгорается вокруг семейных драм, любовных интриг и многочисленных историй героев, что менялись в течение десятилетий. Этот американский сериал выходил в эфир 72 года, а именно с 1937 по 2009-й. Сначала это было радиошоу, а только потом люди получили возможность увидеть "Путеводный свет" на телеэкранах. За время выхода сериала создатели выпустили 18 262 эпизода, общая продолжительность которых составляет 169 дней, 10 часов и 15 минут.

Что интересно, название ленты также имеет особую историю. Дело в том, что оно возникло на основе сюжета, а именно от привычки персонажа Рутленджа, который постоянно оставлял свет в своем доме. Так, это стало своеобразным символом готовности мужчины оказать помощь людям в трудные времена.

Несмотря на свою культовость, в 2009 году телекомпания CBS прекратила производство ленты, отметив, что сериал "занял важную нишу в истории телевидения, и о нем никогда не забудут".

"Путеводный свет" / Фото IMDb

Кроме "Путеводного света", есть еще несколько сериалов, которые имеют большое количество серий. Среди них:

"Главный госпиталь" – 15 520 серий;

"Симпсоны" – 768 серий;

"Другой мир" – 8891 серия;

"Улица Сезам" – более 4500 серий;

"Закон и порядок" – 515 серий;

"Доктор Кто" – 871 серия.

Напомним, что ранее мы рассказывали о самых дорогих сериалах за всю историю кино. Обратите внимание на эти проекты и узнайте все об их больших бюджетах.