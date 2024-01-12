Хорошая пятница гарантирована: новый сериал Netflix, который посмотрите за один вечер

Наступил долгожданный вечер пятницы, а это значит, что пора выбирать новый сериал, который будете смотреть уже сегодня. Прекрасным выбором станет минисериал от Netflix, вышедший в этом году.

Это увлекательная лента, которую вы сможете посмотреть за один вечер. Она идеально подойдет для того, чтобы отвлечься от ежедневной рутины.

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"Твоя первая последняя ложь"

Жанр: триллер

Страна: Великобритания

Количество серий: 8

Режиссер: Дэвид Мур

В ролях: Мишель Киган, Ричард Армитедж, Адиль Актор, Джоанна Ламли, Натали Андерсон, Джейд Анука, Джо Армстронг, Дино Фетшер

Возрастные ограничения: 16+

Это британский минисериал в жанре триллера, который является адаптацией вышедшего в 2016 году одноименного романа Гарлана Кобен.

По сюжету, после того, как бывшая военная Мая видит своего убитого мужчину на скрытой видеоняне, она раскрывает тянущийся годами опасный заговор.

"Твоя первая последняя ложь": смотрите онлайн трейлер сериала

Что еще посмотреть на Netflix

У житті, як і в улюблених фільмах важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

На днях на стриминговой платформе вышел новый фильм, снятый на основе реальных событий – "Снежное сообщество". На IMDb лента уже получила оценку 8.0 из 10, а среди украинцев стала одной из тех, которые просматривают чаще всего.

В этой драме показано падение пассажирского самолета, разбивающегося в Андах. Те, кому удалось выжить в авиакатастрофе, вынуждены объединить усилия и довериться друг другу, чтобы выжить и вернуться домой.