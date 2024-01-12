Це захоплива стрічка, яку ви зможете переглянути за один вечір. Вона ідеально підійде для того, щоб відволіктися від щоденної рутини.
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"Твоя перша остання брехня"
Жанр: трилер
Країна: Велика Британія
Кількість серій: 8
Режисер: Девід Мур
У ролях: Мішель Кіган, Річард Армітедж, Аділь Актар, Джоанна Ламлі, Наталі Андерсон, Джейд Анука, Джо Армстронг, Діно Фетшер
Вікові обмеження: 16+
Це британський мінісеріал у жанрі трилера, що є адаптацією однойменного роману Гарлана Кобен, який вийшов у 2016 році.
За сюжетом, після того, як колишня військова Мая бачить свого вбитого чоловіка на прихованій відеоняні, вона розкриває небезпечну змову, що тягнеться роками.
"Твоя перша остання брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що ще подивитися на Netflix
Днями на стримінговій платформі вийшов новий фільм, знятий на основі реальних подій – "Снігова спільнота". На IMDb стрічка вже отримала оцінку 8.0 з 10, а серед українців стала однією з тих, які переглядають найчастіше.
У цій драмі показане падіння пасажирського літака, який розбивається в Андах. Ті, кому вдалося вижити в авіатрощі, змушені об'єднати зусилля й довіритися одне одному, щоб вижити та повернутися додому.